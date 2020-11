Patienten mit klassischen Infekt-Symptomen wie Husten, Schnupfen, Fieber oder Atemwegsbeschwerden, die auch auf das Corona-Virus hindeuten könnten, können sich auch samstags an eine Arztpraxis in ihrer Stadt, die Dienst hat, wenden. Sie sollten sich jedoch auf jeden Fall zuvor telefonisch anmelden.

Anfang Oktober hat die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen Lipp die neuen Infektsprechstunden an Samstagen für Patienten bekannt gegeben.

Dieser Service der niedergelassenen Ärzte wird nach Bedarf und lokalem Corona-Infektionsgeschehen angepasst, das heißt, nicht überall und an jedem Samstag bieten Praxen die Infekt-Sprechstunden an.

An diesem Wochenende in Dortmund sind das:

7.11.2020 Praxis Ali Arouk Kleppingstr. 24, Tel: 0231 523002

7.11.2020 Praxis Dr. med. Marita Trenz Europaplatz 2, Tel: 0231 452131

7.11.2020 Praxis Lars Rettstadt Droote 48, Tel: 0231 238666

7.11.2020 Praxis Dr. med. (Syr). Elias Najjar Lütgendortmunder Str. 140, Tel: 0231639834

Wann welche und wie viele Praxen geöffnet sind, steht unter Samstag-Sprechstunde. Ab sofort finden sich dort auch die diensthabenden Praxen für den ersten Samstag im November in Westfalen Lippe.

Patienten können diese Informationen unter Info zum Coronavirus abrufen oder alternativ auch telefonisch über den Patientenservice unter der Telefonnummer 116117 erfragen. Auch unter diesem Link gibt es aktuelle Informationen rund um das Corona-Virus sowie Symptome.