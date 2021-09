Mini-Flitzer für Kleinkinder und ihre (Groß-) Eltern

Krabbeln, klettern, balancieren und mit anderen Kindern spielen können Kinder im Alter von acht Monaten bis zu zwei Jahren bei den „Mini-Flitzern“, die das Ev. Bildungswerk ab Montag, dem 06.09.21 im Reinoldinum, Schwanenwall 34 anbietet. Wenige Plätze sind noch frei entweder in dem Kurs in der Zeit von 9:00 Uhr bis 10:30 Uhr oder in dem von 10:45 Uhr bis 12:15 Uhr. Die Kinder sollten von einer vertrauten erwachsenen Person ( (Groß-) Elternteil, Tagespflegeperson) begleitet werden.

Die Gebühr für 11 Treffen und ein Elterntreffen beträgt 66,00 €.

Die Kurse finden nach der 3G-Regel für die Erwachsenen (nur Genesene, Geimpfte oder aktuell Getestete) und unter Anwendung von Corona-Schutzregeln statt.

Anmeldungen:

Ev. Bildungswerk, Familienbildung,

Tel. 0231 8494-404 oder

www.familienbildung-do.de