Für Busse und Stadtbahnen gilt Heiligabend bis 15 Uhr der Samstagsfahrplan, danach bis gegen 18 Uhr der Sonn- und Feiertagsfahrplan, in dem alle Stadtbahnlinien im 15-Minuten-Takt fahren. Nach 18 Uhr kommt dann bis in die Morgenstunden des 1. Feiertages stündlich der WeihnachtsExpress auf den Wegen des NachtExpress zum Einsatz. Auch in der Nacht vom 1. auf den 2. Weihnachtstag dreht der NachtExpress ab Mitternacht stündlich bis etwa 8 Uhr morgens seine Runden.

An den beiden Weihnachtstagen gilt für die Bus- und Bahnlinien von DSW21 der normale Sonn- und Feiertagsfahrplan.

Auch Silvester fahren die Bahnen und Busse bis etwa 15 Uhr nach dem Samstagsfahrplan und dann bis gegen 22.30 Uhr nach dem Sonn- und Feiertagsfahrplan. Danach gibt es eine zweistündige Ruhepause, bevor der NachtExpress dann in der Neujahrsnacht ab 0.45/1.15 Uhr stündlich bis 8 Uhr am Neujahrsmorgen seine Runden dreht. Ab 8 Uhr sind dann wieder die normalen Buslinien planmäßig unterwegs.

Die DSW21-KundenCenter sind Weihnachten, Silvester und Neujahr geschlossen. Alle Fahrten zu Weihnachten, Silvester und Neujahr sind in der Elektronischen Fahrplanauskunft unter Bus und Bahn (mobil: bub.mobi) sowie in der DSW21-App zu finden. Eine Fahrplanauskunft gibt es unter Tel: 01806-504030 (20 Cent/Anruf aus dem Festnetz).