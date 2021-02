Auch am Wochenende laufen in Dortmund die Ermittlungen zur Corona Virusvariante B 1.1.7 weiter auf Hochtouren. Die Kontaktpersoneneinordnung und die Quarantäneanordnungen erfolgen konsequent nach den aktuellen RKI-Kriterien und sind deutlich strenger als bei positiv Getesteten ohne Nachweis einer Virusmutation.

Die Sequenzierung zur Feststellung von Varianten nach einem positiven Corona-Test dauert bis zu zehn Tagen. In der Zeit befindet sich ein positiv Getesteter allerdings ohnehin in Quarantäne.

Kita Heilig Kreuz bleibt geschlossen

In Bezug auf die beiden betroffenen Kindertagestätten meldet die Stadt Dortmund heute:

In der Katholischen Kita Heilig Kreuz in der Jungferntalstraße wurde ein Kita-Kind positiv auf die Virusvariante getestet. In der Kita wurde heute eine Großtestung durchgeführt. Getestet wurden alle Kontaktpersonen, Kinder und Erzieher des infizierten Kindes. Die Kita bleibt zunächst geschlossen. Wann sie wieder geöffnet werden kann ist davon abhängig, ob und wann noch weitere Fälle diagnostiziert werden. Mit Ergebnissen der PCR Testungen ist in ein bis zwei Tagen zu rechnen. Bei positiven Befunden wird direkt die Diagnostik auf Virusmutation durchgeführt.

Morgen Tests in der FABIDO-Kita

In der FABIDO-Kita in der Uhlandstraße 170 wurde das Virus bei einer Erzieherin nachgewiesen. Bei den Kindern und Erziehern der Kita werden morgen weitere Testungen durchgeführt. Mit Ergebnissen ist am Dienstag oder Mittwoch zu rechnen. Ob die Kita morgen geöffnet sein wird, lässt sich heute noch nicht sagen.

Im Herdecker Krankenhaus infiziert

Zudem wurde die neue Virusvariante heute bei einer Dortmunderin festgestellt, die seit dem 1. Februar in einem Herdecker Krankenhaus liegt und sich dort auch infiziert hat. Die Patientin, die am Aufnahmetag noch negativ getestet worden war, wurde am 9. Februar im Rahmen eines Ausbruchsgeschehens in dem Krankenhaus positiv getestet. Heute kam das Ergebnis dass sie sich mit der Variante B1.1.7. infiziert hat. In dem Krankenhaus sind mehrere Fälle bekannt.

25 positive Corona-Tests

In Sachen Coronavirus lässt sich für Dortmund folgendes Update geben: Heute sind 25 positive Testergebnisse hinzugekommen. Von den 25 Neuinfektionen sind 12 Fälle 6 Familien zuzuordnen. Zurzeit befinden sich 1046 Menschen in Quarantäne.

Seit dem ersten Auftreten der Erkrankung in Dortmund liegen insgesamt 17.612 positive Tests vor. 16.685 Menschen gelten als genesen. Aktuell sind 645 Menschen in Dortmund mit dem Virus infiziert.

Inzidenz-Wert bei 44,4

Nach der Berechnung der Stadt Dortmund anhand der RKI-Methodik wird der Inzidenz-Wert mit den heutigen Zahlen 44,4 betragen. Der tatsächliche Wert des RKI wird erst ab 0:00 Uhr abrufbar sein.

Zurzeit werden in Dortmund 113 Corona-Patienten stationär behandelt, darunter 23 intensivmedizinisch, davon wiederum 19 mit Beatmung.

In Dortmund verstarben bislang 181 Menschen ursächlich an Covid-19, weitere 101 mit SARS-CoV-2 infizierte Patienten verstarben aufgrund anderer Ursachen.