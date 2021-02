Für Senioren und ihre Begleiter, die zum Dortmunder Impfzentrum wollen, richtet DSW21 zum 8. Februar einen zusätzlichen Shuttleverkehr mit Bussen vom Hörder Bahnhof zum Impfzentrum in der Warsteiner Music Hall auf Phoenix West ein: Die Einsatzwagen der Linie 451 werden an sieben Tagen in der Woche von 12.30 Uhr bis 20.30 Uhr vorwiegend im 15-Minuten-Takt zwischen den Haltestellen Hörde Bf« und Phoenix Halle fahren.

„Das neue Impfzentrum auf Phoenix West ist durch seine Nähe zum Verkehrsknotenpunkt Hörde Bahnhof grundsätzlich bereits gut angebunden. In Abstimmung mit der Stadt und der Feuerwehr verstärken wir aber unser Linienangebot in diesem Bereich. Mit noch engeren Takten wollen wir uns den zügigen Impf-Abläufen bestmöglich anpassen“, sagt DSW21-Verkehrsvorstand Hubert Jung und fügt hinzu: „Wir leisten unseren Beitrag, damit alle in Dortmund den Impfschutz reibungslos erlangen können.“ Der Shuttlebus-Verkehr sei so gestaltet, dass flexibel auf kurzfristige Änderungen reagiert werden könne.

Haltestelle direkt am Kreisverkehr

Die neue Shuttlebus-Linie E451 fährt von der gut sichtbaren Ersatzhaltestelle »Hörde Bf«, die direkt neben dem Kreisverkehr Hörder Bahnhof in westlicher Richtung gelegen ist, über die Haltestellen Am Heedbrink und Phoenix Platzۚ bis zur Endhaltestelle Phoenix Halle an der Konrad-Zuse-Straße und zurück. Der Fahrplan gilt dabei an sieben Tagen in der Woche, an denen vorwiegend im 15-Minuten-Takt gefahren wird.

Alle Fahrten zum Impfzentrum sind in der elektronischen Fahrplanauskunft auf BUs Und Bahn und in der DSW21- und VRR-App zu finden. Neben Phoenix Halle kann als Ziel auch Impfzentrum Dortmund angegeben werden.