Auch wenn die Arbeitsmarktzahlen langsam wieder an die Zeiten vor Corona erinnern, fallen vor allem zwei Faktoren ins Auge: Die Zahl offener Stellen, die vielerorts nur schwer oder gar nicht besetzt werden können, steigt.

Gleichzeitig verbleibt im Bereich der Langzeitarbeitslosigkeit eine Zahl von Menschen, die nur schwer in Arbeit vermittelt werden kann. Es ist offensichtlich: Der Fachkräftemangel meldet sich als zunehmend drängende Aufgabe zurück.

Qualifizierung

Die Pandemie hat aber noch etwas gezeigt: Die Art und Weise, wie wir arbeiten, verändert sich. Viele Beschäftigte und Betriebe arbeiten heute mobiler, digitaler oder mit anderen Schwerpunkten als noch vor Jahren und stellen immer öfter fest, dass die einmal definierten Anforderungen nicht oder nicht mehr mit denen von heute übereinstimmen. Ein Schlüssel zur Lösung beider Probleme heißt Qualifizierung.

Kostenloses Angebot

„Die meisten jetzigen und künftigen Berufstätigen werden irgendwann im Laufe ihres Arbeitslebens die Notwendigkeit erleben, sich fachlich weiterzuentwickeln oder auch ganz neu zu orientieren. Sei es aus eigenem Antrieb oder auch, weil die Umstände es erfordern. Hier bieten wir tatkräftige Unterstützung an“, sagt Heike Bettermann, Chefin der Agentur für Arbeit Dortmund. Expert*innen von Arbeitsagentur und Jobcenter beraten im eigens dafür umgebauten Ladenlokal sachkundig, neutral und für die Interessierten kostenlos.

Infos für alle Ratsuchenden



Ganz egal, ob derzeit in Beschäftigung oder arbeitssuchend, ob angestellt, freiberuflich tätig oder Arbeitgeber – alle Ratsuchenden sind im planQ willkommen. Aktuell pandemiebedingt zwar nur nach vorheriger Terminabsprache, grundsätzlich sind aber Öffnungszeiten auch für „Laufkundschaft“ geplant. Freiwillig, neutral und zielorientiert „Gemeinsam mit der Arbeitsagentur bieten wir unsere Dienstleistungen mit interessanten Möglichkeiten rund um das Thema Qualifizierung und Weiterbildung an“, betont Jobcenterchefin Dr. Regine Schmalhorst.

Moderne Informationsquellen

An der Glasfassade des neuen Beratungszentrums steht deshalb groß „planQ“ – Q wie Qualifizierung – und nur ganz klein „Initiiert von Jobcenter und Agentur für Arbeit“. Innen laden ein modernes Design, innovative Technologien, wie etwa VR-Brillen mit Videos zu einem breiten Berufsspektrum, sowie jede Menge weiteres Infomaterial zum Verweilen ein. Und wer gerne mehr wissen möchte oder sich bereits mit einer konkreten Frage an planQ wendet, bekommt gleich vor Ort eine sachkundige Erstauskunft und ggf. einen Termin für eine weitergehende Beratung.

Neue Ideen entwickeln



„Es heißt ja so schön, man sollte immer einen Plan B haben, wenn es einmal mit dem eigentlichen Plan nicht so klappt. Im Beruf braucht man immer einen „PlanQ“, also eine Idee, wo und wie man sich weiter qualifiziert und neue Dinge lernt“, erklärt Dortmunds Oberbürgermeister Thomas Westphal anlässlich des offiziellen Starts von planQ. „Ich finde es erstklassig, dass unser Jobcenter und die Agentur für Arbeit jetzt für diese Fragen der Qualifizierung ein völlig neues Angebot machen. Das ist auch ein wichtiger Schritt für eine kundenorientierte Arbeitsverwaltung, die den Menschen direkt hilft und an ihrer Seite steht, um wichtige Fragen der beruflichen Zukunft zu klären.“ Die Gründung von planQ ist nur eine Maßnahme von vielen, um das Thema Qualifizierung und berufliche Weiterbildung verstärkt in die Öffentlichkeit zu bringen. Für November planen verschiedene Arbeitsmarktakteure eine bundesweite Aktionswoche mit vielfältigen lokalen Aktionen.

Kontakt

Beratungsbüro:

planQ

Prinzenstraße 11

44135 Dortmund

www.planq-dortmund.de

Beratung aktuell nur nach vorheriger Terminvereinbarung unter 0231 842 1700 oder per Mail: info@planq-dortmund.de