Um Geduld und Verständnis bittet das Team des Dortmunder Gesundheitsamtes Corona-Betroffene. Aufgrund der großen Anzahl neuer Infektionsfälle kann es zurzeit leider mehrere Tage dauern, bis das Gesundheitsamt Kontakt zu positiv getesteten Dortmunder*innen sowie zu deren Kontaktpersonen aufnehmen kann. Am Sonntag, 25. Oktober, sind 69 positive Testergebnisse hinzugekommen.

Von den 69 neuen Infektionsfällen sind 23 Fälle 12 Familien zuzuordnen. 11 sind Reiserückkehrer*innen. Die restlichen 35 Fälle sind Einzelfälle.

Auf der Homepage der Stadt Dortmund sind vom Gesundheitsamt zusammengestellte Informationen und Verhaltens-Empfehlungen für positiv getestete Personen: Gesundheitsamt

sowie Informationen und Verhaltens-Empfehlungen für Kontaktpersonen.

Bis heute 3579 positive Tests

Seit dem ersten Auftreten der Erkrankung in Dortmund liegen insgesamt 3579 positive Tests vor. 2365 Menschen haben die Erkrankung bereits überstanden und gelten als genesen. Derzeit sind in 1193 infizierte Dortmunder beim Gesundheitsamt bekannt.

Nach der Berechnung der Stadt Dortmund anhand der RKI-Methodik liegt der Inzidenz-Wert bei 135,2 (neue Fälle in 7 Tgen pro 100.000 Einwohner.

Zurzeit werden in Dortmund 70 Corona-Patient*innen stationär behandelt, darunter 13 intensivmedizinisch, davon wiederum neun mit Beatmung.