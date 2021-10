Das „Ka!serliche Repair- und Nähcafé“ öffnet am Montag, 25.Oktober, von 15 bis 18 Uhr wieder seine Türen im Technikraum der Ricarda-Huch-Realschule an der Prinz-Friedrich-Karl-Str. 72-78 für Eigentümer von defekten Alltags- und Haushaltsgegenständen.



Auch Holzspielzeug oder Fahrräder können in Augenschein genommen und wenn möglich gemeinsam repariert werden. Ein Stück ist abgebrochen oder ein Ersatzteil nicht mehr erhältlich? Vielleicht kann ein 3-D-Ausdruck des Bauteils dabei helfen, die Lebensdauer des gesamten Gerätes noch einmal zu verlängern.

Umhängetaschen nähen



Textilien werden im „Ka!serlichen Nähcafé“ im Textilraum der Schule nicht nur gemeinschaftlich repariert, ausgebessert oder aufgepeppt. Diesmal werden unter Anleitung kleine Umhängetaschen mit Reißverschluß gefertigt. Natürlich können auch eigene Projekte mit Hilfestellungen weitergeführt werden.

Mitmacher gesucht

Wer ebenfalls ein Händchen für Schraubenzieher, Lötkolben oder Nähmaschine hat, kann sich im Seniorenbüro Innenstadt-Ost melden, dort freut man sich über zusätzliche Unterstützung.

Die Veranstaltung findet unter den zur Zeit geltenden Coronavorgaben statt. Im gesamten Gebäude gilt während des Aufenthaltes eine Maskenpflicht.