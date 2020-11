Eines der größten Umbauprojekte der Stadt - die Sanierung des Rathauses – steht kurz vor dem Start. Seit drei Wochen läuft bereits der Auszug aus dem Rathaus in kleinen Etappen.

Noch bis zum 13. November verlassen die Abteilungen und Geschäftsbereiche ihre angestammten Räume. In dieser Woche wurde der der Bauplatz eingerichtet, damit am 16. November das zweijährige Sanierungsprojekt wie geplant starten kann.

Südwall 21-23 als vorübergehender Amtssitz



Der größte Teil der Mitarbeitenden und auch die Fraktionsbüros ziehen zum Südwall 21-23, eine zuletzt nicht mehr genutzte Immobilie der Volkswohl-Bund-Versicherungen. Der neue Oberbürgermeister Thomas Westphal und sein Team haben ihre neuen Räume dort schon

eingerichtet.

Kunstwerke sicher verwahrt



Aus dem Rathaus Foyer zieht das geflügelte Nashorn hier in den Innenhof. Das Rathaus beherbergt außerdem viele Kunstwerke, Ausstellungsstücke zur Geschichte Dortmunds, Geschenke aus den Partnerstädten sowie Preise, mit denen die Stadt ausgezeichnet wurde. Die wertvollstenExponate sind inzwischen ins Museum für Kunst und Kulturgeschichte gebracht worden. Viele andere werden bis zur Rückkehr ins sanierte Rathaus eingelagert. Die in das Gebäude integrierten Kunstwerke, wie die Malereien an den Treppenaufgängen, werden ebenso demontiert und gelagert.

Rat tagt in den Westfalenhallen



Während der Rat, der Verwaltungsvorstand und Ausschüsse während der Bauzeit in den Westfalenhallen tagen werden, haben sich die vielen Gruppen, die regelmäßig die Säle und Räumlichkeiten des Rathauses genutzt haben, und auch die Parteien Übergangsquartiere gesucht.

Nach 30 Jahren steht jetzt die umfassende Modernisierung des rund 15.000 qm großen Rathauses an. Die Ausschreibungsergebnisse haben zu einer Erhöhung der Kosten um 2,3 Mio. Euro auf fast 36,4 Mio. geführt. Der Rat hat 36,35 Mio. € bewilligt. Die letzte Ausschreibung für Malerarbeiten ist gestartet worden.

Veranstaltungen auf Friedensplatz



Sollte es der Bauablauf hergeben, kann in den nächsten Jahren auch für große Veranstaltungen auf dem Friedensplatz der Baustellenzaun zurückgeschoben werden. Der Bereich am Friedensplatz wird nur als Materiallagerfläche genutzt. Mit einer Asphaltdecke wird überall, wo im Baustellenbereich Fahrzeuge unterwegs sein werden, das hochwertige Pflaster geschützt. Sie kann später problemlos wieder entfernt werden.

Dortmunder Unternehmen beteiligt



Von den drei großen Losen im Vergabeverfahren der Sanierungsaufträge konnten zwei an Dortmunder Unternehmen vergeben werden. Die Hauptarbeiten sollen bis Ende August 2022 abgeschlossen sein. Dann folgt eine dreimonatige Wiederinbetriebnahme, bei der auch schon die ersten Sitzungen des Rates abgehalten werden können. Der Einzug ist für den 29. November 2022 geplant.

Renovierung unter Corona-Bedingungen



Zum Schutz in der Corona-Pandemie wurden fast alle Besprechungen per Videokonferenz geführt. Maßnahmen zur Hygiene auf der Baustelle wurden mit Gesundheitsschutz-Koordinatoren sowie der

Bezirksregierung abgestimmt. Eine Projektgruppe hat ein System zur Nachverfolgung aufgestellt.

Näheres zur Rathaussanierung unter: www.sanierungrathausdortmund.de.

Sanierungsprogramm in Stichworten: