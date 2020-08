13 weitere positive Coronavirus-Testergebnisse meldete das Gesundheitsamt am Montag in Dortmund, darunter drei bei Reiserückkehrern. Seit dem ersten Auftreten des Virus in Dortmund liegen insgesamt 1591 positive Tests vor.



1365 Patienten haben die Erkrankung überstanden. Derzeit sind 207 Dortmunder infiziert. Zurzeit werden 28 Corona-Patienten stationär behandelt, drei von ihnen intensivmedizinisch und mit Beatmung. In Dortmund gibt es bislang zwölf Corona-Todesfälle, weitere sieben mit SARS-CoV-2 infizierte Patienten verstarben aufgrund anderer Ursachen. In der Fabido Kita Dürener Straße ist eine Mitarbeiterin positiv getestet worden. Dies hatte zur Folge, dass sich fünf Mitarbeiter und eine Gruppe in Quarantäne begaben. In der Peter-Vischer-Grundschule ist aufgrund eines Verdachtsfalls eine Klasse geschlossen. In der Albert-Schweitzer-Realschule sind aufgrund zweier Verdachtsfälle zwei Klassen geschlossen.