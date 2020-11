Zwei Tage lang haben Schülerinnen und Schüler der Marie-Reinders-Realschule an einem „Lebensplanungsseminar“ teilgenommen. Durchgeführt wurde es in enger Kooperation mit der Creditreform Dortmund/Witten.

Referentinnen waren die beiden Finanz-Expertinnen Sandra Hopf und Uta Scharf, die den rund 90 Jugendlichen wertvollen Input zu Themen wie Berufsfindung und Finanzplanung gaben.

Was kostet das Leben als Erwachsene(r)?



Konkrete Fragen dabei waren: Was stelle ich mir als Schülerin oder Schüler für meine Zukunft vor und welche Kosten kommen dann im Alltag auf mich zu? Dazu stellten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine Kostenübersicht auf, in der sie aufschlüsselten, was sie als „Erwachsene“ für Auto, Kleidung, Essen und Co. einplanen. Die erste Erkenntnis lautete: Brutto ist nicht gleich netto – und das schockte den einen oder die andere schon ein wenig. „Denn zieht man alle Abzüge vom Gehalt sowie die Lebenshaltungskosten ab, bleibt doch gar nicht mal so viel Geld für den gewünschten ‚Spaß‘ übrig“, beschreibt Expertin Hopf.

Damit der Eindruck noch etwas deutlicher wurde, richteten die Creditreform-Profis ein kleines „Lohnbüro“ ein. Hier erhielten die Teilnehmerinnen und -teilnehmer einen Gehaltscheck, mit dem sie den vorher aufgestellten Kostenplan abgleichen konnten. Dabei zeigte sich: Nicht immer passten geplante Einnahmen und geplante Ausgaben zusammen. Daher erhielten die Neuntklässlerinnen und -klässler im Anschluss unter anderem wichtige Tipps zu Einsparungspotenzialen.

Seit 20 Jahren Lebensplanungsseminar



Das Lebensplanungsseminar ist eine echte Erfolgsgeschichte und wird seit nunmehr 20 Jahren angeboten. Und auch unabhängig davon legen Marie-Reinders-Schulleiter Jörg Skubinn und sein Team viel Wert darauf, während der Schulzeit nicht nur den reinen Unterrichtsstoff zu vermitteln. Fähigkeiten wie Eigenständigkeit, Sozialkompetenz sowie Verantwortungsbewusstsein werden im Alltag aktiv gefördert. Ein besonderes Angebot ist dabei beispielsweise die Ausbildung zum DFB-Junior-Coach. Im Rahmen der beliebten Qualifizierungsmaßnahme zeichnete die Marie-Reinders-Realschule erst kürzlich 15 Jugendliche als Nachwuchs-Fußballtrainer aus.