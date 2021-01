Immer wieder außergewöhnliche Herausforderungen verursachen die Maßnahmen gegen die Pandemie. Quarantäne und Kontaktbeschränkungen sorgten bei vielen Menschen für das Gefühl, allein zu sein. Das könne zu Ängsten und psychischen Problemen bis hin zu manifesten psychischen Erkrankungen führen, sorgt sich auch die LWL Klinik.



Sie bietet daher Menschen aus ihrem Versorgungsgebiet, Dortmund und Kreis Unna, erneut die Möglichkeit, telefonische Kurzkontakte in Anspruch zu nehmen.Hier können die Anrufer psychologisch-psychiatrischem Fachpersonal in Gesprächen ihre Sorgen schildern. Oft führe dies schon zu einer deutlichen Entlastung. Sollte jedoch der Eindruck einer sich entwickelnden oder bestehenden psychischen Erkrankung entstehen, werden die Mitarbeiter an die entsprechende Stelle zu einer weiteren Abklärung oder Aufnahme vermitteln.

Das Corona-Krisentelefon der LWL-Klinik ist unter Tel. 4503 – 8111 erreichbar.



Anrufzeiten sind :

montags 9 bis 12 Uhr,

dienstags ist das Krisentelefon nicht besetzt.

mittwochs und donnerstags 9 bis 12 und 16 bis 19 Uhr und

freitags 9 bis 12 Uhr.

Anrufer sollten ihre Krankenversicherungskarte bereithalten, um ihre Versicherungsnummer durchzugeben.