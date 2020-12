Gestiegene Netzentgelte und Beschaffungspreise beim Strom sowie die neu eingeführte CO2-Steuer beim Gas zwingen auch die DEW21, ihre Strom- und Erdgaspreise zum 1. Februar 2021 anzupassen.

Allein der Anteil der staatlichen Abgaben beim Strompreis macht 52 Prozent aus, der Anteil der Netzentgelte liegt bundesweit im Schnitt bei 25 Prozent. Energieunternehmen haben nur auf ein Viertel der Faktoren, die den Preis bestimmen, Einfluss. Zwar wurde die Umlage zur Förderung Erneuerbarer Energien (EEG) im Rahmen des Konjunkturprogramms der Bundesregierung auf 6,5 ct/kWh gedeckelt, doch sinkt sie so nur um 0,26 ct/kWh.

Umbau der Strom-Verteilnetze kostet



Die Netzentgelte steigen in Dortmund zum Jahreswechsel um rund 3 Euro brutto. Ein Grund ist der Aus- und Umbau der Verteilnetze im Zuge der Energiewende. Und auch die Beschaffungspreise sind gestiegen. Die verschiedenen Entwicklungen machen eine Preisanpassung in der Stromversorgung für DEW21 notwendig.

Grundversorgung wird teurer



Davon sind Privatkunden in der Grundversorgung sowie in einigen Sondertarifen betroffen. Für einen privaten Musterhaushalt mit einem Verbrauch von 2.500 kWh im Jahr ergeben sich dadurch in der Grundversorgung monatliche Mehrkosten von 1,13 Euro brutto, das entspricht rd. 1,5 Prozent. In den Sonderverträgen liegt die Erhöhung – je nach Tarif – zwischen 1,5 und 2 Prozent, was eine monatliche Mehrbelastung von 0,43 bis 1,13 Euro ausmacht. Auch für Gewerbekunden passt DEW21 die Strompreise zum 1. Februar in der Grundversorgung und in einigen Sondertarifen um 1 bis 2 Prozent an.

CO2-Aufschlag beim Gas



Bei der Erdgasversorgung sorgt eine staatliche Neuerung für eine Preisanpassung: Zum 1. Januar 2021 hat die Bundesregierung einen Preisaufschlag von 25 Euro je Tonne CO2 eingeführt. Dieser soll helfen, die CO2-Emissionen aus fossilen Brennstoffen zu reduzieren, um das Klima zu schützen. Die Kosten für die Emissionszertifikate werden über den Gaspreis an die Endverbraucher weitergegeben. Dies führt zu einem Preisanstieg von 0,54 ct/kWh brutto. Laut dem Vergleichsportal Verivox haben bereits mehr als 280 Grundversorger eine Preisanpassung für die Erdgasversorgung für das kommende Jahr angekündigt. Diese liegt im Durchschnitt bei 6,6 Prozent.

Musterhaushalt zahlt für Gas 1,79 Euro mehr pro Monat

Bei DEW21 reichen die gesunkenen Netznutzungsentgelte und Beschaffungskosten leider nicht aus, um die zusätzlichen Kosten durch den CO2-Preis vollständig zu kompensieren. Daher ist DEW21 auch hier gezwungen, die Preise für Privatkunden in der Grundversorgung ebenfalls zum 01.02.2021 anzupassen. Für einen privaten Musterhaushalt mit einem Verbrauch von 8.000 Kilowattstunden bedeutet dies in der Grundversorgung eine monatliche Mehrbelastung von 1,79 Euro brutto oder etwa 2,8 Prozent. Für Gewerbekunden erhöht sich in der Erdgasgrundversorgung der Preis um 2,0 und 3,7 Prozent. Für Kunden, die einen Tarif mit Energiepreisregelung haben, wird die CO2-Abgabe – wie vertraglich festgelegt – zum Jahreswechsel bereits 1:1 weitergegeben.

Automatische Anpassung



In den privaten Strom- und Erdgastarifen mit einer Energiepreisregelung und Laufzeitbindung, wie die Tarife aus dem DEW21 Produktbaukasten, werden die gestiegenen Netzentgelte, Umlagen und Abgaben – wie vertraglich vereinbart – zum Jahresbeginn 1:1 automatisch angepasst.

Alle Privatkunden, bei denen sich zum 1.2.2021 die Preise ändern, werden angeschrieben.

Um für Kunden den idealen Tarif zu ermitteln, stehen die DEW21-Mitarbeiter noch bis einschließlich Dienstag telefonisch, im persönlichen Gespräch vor Ort oder per E-Mail zur Verfügung: