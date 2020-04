Ausnahmezeiten heißt, den Mut zu haben, neue Wege zu finden und zu gehen. Wir, die Malteser Hospizdienste St. Christophorus sind bereit, diese Wege in der Trauerbegleitung zu gehen.

Ab sofort haben wir zwei neue Angebote für trauernde Menschen. Zum einen bieten wir individuelle, telefonische Trauerbegleitung an. Da-sein, Aushalten und Zuhören sind wichtige Bestandteile der qualifizierten Begleitung. Hierfür vermitteln wir ihnen den Kontakt zu einer oder einem unserer ehrenamtlichen Trauerbegleitern oder Trauerbegleiterinnen. Zum anderen können sie sich auch unter dem Betreff „TrostKasten“ schriftlich per Post oder E-Mail an uns wenden. Die Briefe oder E-Mails leiten wir an eine qualifizierte Trauerbegleiterin oder Trauerbegleiter weiter. Die Antwort erfolgt zeitnah. Das Aufschreiben von Gedanken und Gefühle, die uns bewegen, helfen unsere Trauer zu leben.

Trauer drückt sich stets ganz individuell aus und ist zugleich eine lebenswichtige Reaktion. Da ist eine Lücke, die der Mensch hinterlässt, wenn er gestorben ist. „Seit 26 Jahren ist Trauerarbeit ein fester Bestandteil unseres Dienstes. Da ist es keine Frage ob unsere Trauerbegleitung weiter geht, sondern nur wie sie trotz Kontaktverbot weiter gehen kann“, berichtet Claudia Tekampe stellvertretende Leiterin der Malteser Hospizdienste Dortmund und Schwerte.

Nicht allein sein in der Trauer ist uns ein großes Anliegen.

Nehmen Sie Kontakt zu uns auf:

Malteser Hilfsdienst e.V.

Hospizdienste St. Christophorus

Amalienstr. 21

D-44137 Dortmund

Telefon 0231-86 32 902

E-Mail hospizdienste.dortmund@malteser.org