Unter den neuen Infektionsfällen am Donnerstag in Dortmund sind fünf Reiserückkehrer aus Risikogebieten. Daher öffnet die Stadt morgen, 1. August, wieder eine Corona-Teststelle am Klinikum Nord für alle, die aus Ländern wie der Türkei, Albanien, Luxemburg, Serbien, Kosovo, Nordmazedonien und der Ukraine zurückkehren. Sie können sich an der Beethovenstraße kostenlos auf das Virus testen lassen.

Weltweit zählen 130 Länder als Risikogebiete (Liste: RKI). Für Reisende, die auf dem Landweg nach Dortmund zurückgekommen sind, ist das neue Abstrichzentrum montags bis freitags von 10-18 Uhr und am Wochenende bis 16 Uhr geöffnet. Eine Anmeldung ist nicht nötig.

Erhebliches Risiko durch Rückreisende

18, 16 und 21 positive Tests sind in den vergangenen drei Tagen hinzugekommen. Somit liegen seit dem ersten Auftreten der Erkrankung in Dortmund 1206 positive Tests vor. 1078 Patienten gelten als genesen. „Wie zu erwarten war, zeigt sich hier, dass durch Rückreisende aus Risikogebieten ein erhebliches Risiko besteht, unerkannte Covid-19-Infektionen nach Deutschland einzuschleppen. Das Testangebot an den Flughäfen wurde durch ein Testzentrum der Stadt ergänzt werden. Dort werden Testungen für Reiserückkehrer ermöglicht, die auf dem Landweg nach Dortmund kommen oder sich erst später entscheiden, sich testen zu lassen. Auch sie werden für Reiserückkehrer kostenlos angeboten“, so Gesundheitsamtsleiter Dr. Frank Renken zur aktuellen Lage.