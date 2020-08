Neue Anlaufstelle nach Unfällen: Im Klinikum Dortmund Nord wurde jetzt eine neue unfallchirurgische Ambulanz eröffnet. Dort stehen den Patienten Experten der Klinik für Unfall-, Hand- und Wiederherstellungschirurgie zur Seite, die u.a. auf schwere Verbrennungen, Arbeitsunfälle oder auch Sportverletzungen spezialisiert sind.

In fünf modern ausgestatteten Behandlungsräumen können die Ärzte künftig Befunde und geplante Eingriffe auf großen Bildschirmen detailliert mit den Patienten besprechen. Zudem werden bei einer entsprechenden Über- bzw. Einweisung Reha- und verschiedene Spezialsprechstunden angeboten.

Von der Hand über die Wirbelsäule bis zum Fuß werden in der neue Ambulanz Verletzungen und Unfallfolgen aller Art versorgt. „Wir haben verschiedene vorstationäre Sprechstunden eingerichtet, in denen die Betroffenen von den jeweiligen Experten für die Verletzung betreut werden“, sagt Dr. Jens-Peter Stahl, Direktor der Klinik für Unfall-, Hand- und Wiederherstellungschirurgie. „So profitieren die

Patienten von den langjährigen Erfahrungen der Ärzte und es wird die bestmögliche Versorgung gewährleistet. Gerade bei schweren Verletzungen ist das enorm wichtig.“

Arbeits- Wege- und Brandverletzte



Zusammen mit seinem Team behandelt Dr. Stahl in der unfallchirurgischen Ambulanz neben Betroffenen nach Arbeits- und Wegeunfällen auch Patienten mit einer ärztlichen stationären Einweisung sowie Schwerbrandverletzte. Zu finden ist die Ambulanz im Erdgeschoss des Klinikzentrums Nord. Der Wartebereich sowie die Behandlungsräume sind komplett modernisiert und passend für die Region mit Bildern von Dortmunder Sehenswürdigkeiten wie z.B. von dem Floriansturm oder dem Dortmunder U ausgestattet.

Ganzheitliche Unfallchirurgie



Die Klinik für Unfall-, Hand- und Wiederherstellungschirurgie im Klinikum ist einer der größten Kliniken ihrer Art in Deutschland. „Bei uns steht die ganzheitliche Unfallchirurgie im Vordergrund – also der Patient oder die Patientin und nicht nur das Knie, die Hüfte oder der Finger“, so Dr. Stahl. Entsprechend werden Verletzungen aller Schweregrade nach den aktuellen medizinischen Standards behandelt. Zudem wird in Zusammenarbeit mit verschiedenen Rehabilitationskliniken, die auf Arbeitsunfälle oder auch Sportverletzungen spezialisiert sind, die weitere Versorgung der Patienten von dem Team organisiert.