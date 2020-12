Vielfalt und Chancengleichheit – dafür stehen die Dortmunder Stadtwerke (DSW21) mit ihren rund 2.000 Mitarbeitern. Das haben sie jetzt auch Schwarz auf Weiß. Der Verein Total E-Quality Deutschland hat dem Unternehmen wieder das Prädikat für Chancengleichheit im Beruf verliehen.



Zum ersten Mal mit dem Zusatz „Diversity“ – was Arbeitsdirektor Harald Kraus und die Diversity Managerin Kirsten Fronz ganz besonders freut. Schließlich haben fast 300 Beschäftigte ihre familiären Wurzeln nicht in Deutschland, sondern in 40 Nationen, verstreut über den ganzen Globus – von Afghanistan bis Mali und von Laos bis Usbekistan.

Chancengleichheit ist Erfolgsfaktor



„Es ist ein herausragendes Qualitätsmerkmal des Arbeitgebers DSW21, dass sich all diese Menschen bei uns zu Hause fühlen“, sagt Harald Kraus. „Allerdings ist genau das auch unser Anspruch.“ In Zeiten großer Herausforderungen und Veränderungen auf dem Arbeits- und Bewerbermarkt ist gelebte Chancengleichheit ein Erfolgsfaktor für die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen. „Die Auszeichnung unterstreicht die Werte, für die wir als kommunales Unternehmen ganz besonders überzeugt stehen“, sagt Kirsten Fronz. „Wer bei DSW21 arbeitet oder sich bei uns bewirbt, weiß, dass er sich auf eine offene, von gegenseitiger Wertschätzung geprägte Unternehmenskultur verlassen kann.“

Vorbildliche Arbeitgeber in Dortmund



Das gilt in Dortmund übrigens nicht nur für DSW21, sondern auch für die Tochter DEW21 sowie für die Stadt Dortmund, die Sparkasse und das lfADo – Leibniz-Institut für Arbeitsforschung an der TU. Sie gehören zu den bundesweit 56 Unternehmen und Organisationen, die jetzt ihre Urkunde erhielten. Nur 23 wurden darüber hinaus für ihr vorbildliches Engagement für Vielfalt im Beruf geehrt.