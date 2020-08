in den nächsten Ferientagen wird's heiß. Da erwartet die Sportwelt in Dortmund einen großen Andrang auf die Freibäder. Ausverkauft sind heute schon die Tickets für das wieder eröffnete Naturbad Froschloch.

Es kann in der Hitzewelle vor den Schwimmbecken zu längeren Wartezeiten kommen, da die Mitarbeiter immer auf die Kapazitätsgrenzen in den einzelnen Becken achten müssen. Sie sorgen auch für zusätzliche Beschattung durch genügend Schirme, damit die Hitze erträglicher ist.

Im Volksbad für das es heute nur noch wenige Tickets online zu kaufen gibt, ist das Planschbecken wieder geöffnet. Karten gibt's im Internet noch unter Tickets für die Freibäder Hardenberg und Wellinghofen.

Als Warmwasserfreibad mit durchschnittlich 25°C bietet das Freibad Stockheide am Hoeschpark Besuchern nicht nur die Möglichkeit Bahnen zu ziehen, sondern auch weitläufige Wiesen, viele Sonnenplätze wie auch reichlich Ruhemöglichkeiten im Schatten der Bäume. Karten gibt's hier.