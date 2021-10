Workshop für künftige Babysitter:innen

Die Betreuung von kleinen Kindern macht Spaß und gerade Jugendliche können sich so ein wenig Geld dazu verdienen. Aber welche Kennnisse sind dafür erforderlich?

Einen Babysitter:innenkurs für Jugendliche/junge Erwachsene ab 15 Jahren bietet das Ev. Bildungswerk kompakt an dem Wochenende vom 29.10.21 bis zum 31.10.21 in der Innenstadt im Reinoldinum, Schwanenwall 34, an. Wer Interesse und Spaß am Umgang vor allem mit Kleinkindern hat, kann in diesem Kurs die notwendigen Kompetenzen erwerben. Vermittelt werden theoretische und praktische Kenntnisse über Körperpflege, Wickeln, Nahrungszubereitung, Unfallverhütung, Entwicklungsschritte und passende altersgemäße Spiele.

Infos und Anmeldung:

Ev. Bildungswerk Dortmund, Familienbildung

0231 22962-404

bwdo.de

familienbildung@ekkdo.de