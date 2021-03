Seit sieben Jahren bietet die Internetplattform www.zukunftsfinder.de alle Tipps und Infos rund um die Themen Schule, Ausbildung, Studium und Co. Die Plattform ist frei zugänglich und bietet eine optimale Unterstützung auf dem Weg von der Schule in die Arbeitswelt. Dabei erleichtern verschiedene Instrumente die Bedienung. Der aktuell neue Zukunftsfinder ist Smartphone optimiert, intuitiv bedienbar und soll Unentschlossene durch den Bildungsdschungel lotsen.

Der Menüpunkt "Kompass" hilft, verborgene Talente zu entdecken, mit den "Zukunftswegen" können die nächsten Schritte geplant werden und das Hilfemenü "Robin" hilft allen, die erstmal gar nicht weiter wissen. Das Besondere: Alle Angebote und Informationen beziehen sich immer ganz konkret auf Dortmund. Angebunden ist die Plattform im Dienstleistungszentrum Bildung im Fachbereich Schule der Stadt Dortmund.

Angebote abseits der globalen Plattformen



Manfred Hagedorn, Leiter des Fachbereichs Schule: „Gerade jetzt wo so vieles online passiert und Jugendliche vieles alleine bewältigen müssen, ist es wichtig, zuverlässige Angebote und Informationen für Jugendliche bereit zu halten – abseits von google, instagram und Co. Mit dem Zukunftsfinder stehen wir seit sieben Jahren für seriöse und abgesicherte Informationen in Dortmund, deshalb haben wir uns ganz bewusst entschieden das Angebot fortzuführen.“

Persönliche Beratung ist möglich



Jugendliche finden auf Zukunftsfinder.de ein passendes Berufskolleg oder einen Freiwilligendienst im In- oder Ausland, einen Überblick über die Möglichkeiten für einen nachträglichen Schulabschluss und AnsprechpartnerInnen zu allen Fragen im Übergang von der Schule in die Arbeitswelt finden. Dreh- und Angelpunkt ist die Möglichkeit der persönlichen Beratung im Dienstleistungszentrum Bildung. Alle Fragen, die online offen bleiben werden hier im persönlichen Gespräch beantwortet.

Link zur Website

www.zukunftsfinder.de

Instagram/zukunftsfinder.de

Facebook/zukunftsfinder.de