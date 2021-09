Freitag, 1. und Samstag, 2. Oktober jeweils um 19 Uhr zeigen Kulturbrigaden im Fletch Bizzel, Humboldtstraße 45 das Familienstück „ALICE im Wunderland“ (ab 8 Jahren).

Sonntag um 11 und 15 Uhr gibt es dort für Kinder ab 4 Jahren das Figurentheaterstück "Angriff im Korallenriff" über Plastik im Meer. Die Figuren zu diesem Stück bestehen aus Naturmaterialien, wie Schwemmholz, Muscheln, Kork und Kokosnuss. Die Korallenriffe wurden aus Papiercollagen gearbeitet. Im Anschluss an die Vorstellungen gibt es ein Workshopangebot, zum Thema Umweltschutz und Basteln mit Naturmaterialien. Anmeldung mit Name und Alter des Kindes an karten@fletch-bizzel.de.

Dixon Ra & Band

Dienstag um 19 Uhr gibt's für Große die Dixon's Session Night mit Dixon Ra & Band, bei der auch wechselnde Bands mit unterschiedlichen Musikstilen präsentiert werden.