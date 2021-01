Das Team des Kinder- und Jugendtreff Bernwards hat das Onlineprogramm wieder gestartet. Das neue Programm ist deutlich interaktiver.

Alle Altersstufen sind dabei berücksichtig. Es gibt Zugänge über Zoom, Instagram und Facebook. Das Besondere? Analoge und digitale Angebote werden kombiniert: So können sich Kinder und Jugendliche mittwochs zwischen 16-19 Uhr eine gepackte Tüte abholen. Der Inhalt besteht aus Material und Zugangscodes. Was damit zu tun ist, erfahren die Neugierigen, wenn sie ein an den betreffenden Tagen online gehen.

Alle Informationen unter https://bernwards.bonifatius-dortmund.de/ oder per Mail an bernwards@bonifatius-dortmund.de