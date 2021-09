Die etwas andere 21. Dortmunder DEW21-Museumsnacht 18. September 2021, 16 bis 0 Uhr

Eine DEW21-Museumsnacht wie in den Jahren vor der Pandemie kann es auch in diesem Jahr noch nicht geben – aber: Was aktuell machbar ist, soll auch umgesetzt werden. Mit verändertem Format stellt Dortmund am 18. September eine der wenigen Museumsnächte europaweit auf die Beine. Geplant ist ein Großaufgebot Dortmunder Museen und anderer Kultureinrichtungen – wie immer am dritten Samstag im September. Die BesucherInnen erwarten Shows, Konzerte, Mitmach-Aktionen, Führungen und vieles mehr. Insgesamt haben die OrganisatorInnen 453 Einzelveranstaltungen auf die Beine gestellt, so dass die BesucherInnen 8.894 Tickets buchen können.

Einzeltickets buchen



Höhepunkte im Programm sind u.a. ein spektakuläres 3D-Videomapping am Dortmunder U, der Skywalk auf PHOENIX West, die „Physikanten“ in der DASA, Frank Goosen im Schulmuseum oder lebensechte Saurier im Naturmuseum. Das Konzerthaus veranstaltet eine „Lange Nacht der Orgel“, es gibt Konzerte in den großen Stadtkirchen und Führungen durch die Dortmunder Innenstadt, etwa zu den Themen Mittelalter, Ritter, Bier, Fußball, Street Art oder Jugendstil. Mit dabei sind über 30 Spielstätten, u.a. Naturmuseum Dortmund, DASA, Deutsches Fußballmuseum, Dortmunder U, domicil Dortmund, Konzerthaus Dortmund und Botanischer Garten Rombergpark.

Tickets nur online



Für jeden Programmpunkt wird ein Einzelticket angeboten, das nur online gebucht werden kann. Für jedes Angebot gibt es ein begrenztes Kontingent. Auf diese Weise kann die BesucherInnenanzahl schon im Vorverkauf begrenzt werden. Es lassen sich jedoch auch verschiedene Programmangebote an einzelnen Spielorten kombinieren. So gibt es z.B. Tickets für Zeitfenster, in denen BesucherInnen verschiedene Angebote wahrnehmen können, oder aber auch Tickets, die Führungen mit Rahmenprogramm beinhalten. Gekaufte Tickets können digital auf dem Smartphone oder ausgedruckt vorgezeigt werden. Die traditionellen Ticketarmbändchen sowie das Kombi-Ticket zur kostenlosen Nutzung von Bus und Bahn wird es in diesem Jahr nicht geben. Einzeltickets kosten zwischen null und 5 Euro. Zahlreiche Führungen können für 3 Euro oder weniger pro BesucherIn gebucht werden. Es gilt die 3G-Regel (max. 48 Stunden alter negativer Corona-Test oder Nachweis über die Immunisierung durch Impfung oder Genesung). Der Online-Ticketverkauf läuft.Das digitale Programmheft zur Veranstaltung ist unter www.dortmunderdewmuseumsnacht.de zum Download verfügbar.



Aus dem Programm



Dortmunder U

Ein Highlight ist eine außergewöhnliche Kunstperformance am Dortmunder U: Ein spektakuläres und aufwändig erarbeitetes 3D-Fassadenmapping schlägt das Buch der europäischen Geschichte in dreidimensionaler Form auf und erzählt in einer rasanten Reise die Geschichte eines sich entwickelnden Kontinents, seiner Völker und Gesellschaften. Mit 12 mächtigen Beamern und einem über die Fassade ertönenden Sound erweckt das storyLab kiU der Fachhochschule Dortmund in Kooperation mit dem Dortmunder U das Gebäude erneut zum Leben. Bereits zur DEW21-Museumsnacht 2019 hinterließ ein Fassadenmapping des storyLab kiu einen nachhaltigen Eindruck – in Erinnerung blieb insbesondere der sich aus der Fassade drückende Kopf, der dem Publikum „You are Europe!“ zurief. Die Fortsetzung der Erzählung Europas verspricht ebenso beeindruckende Bilder. Jeder Mapping-Durchgang dauert 20 Minuten und beginnt im Anschluss von Neuem. Ein Ticket ist dafür nicht nötig. Auf der UZWEI im Dortmunder U feiert die Ausstellung „hello again“ die Dortmunder Clubkultur. Die Rauminstallation bietet Tanzfläche, Chill-Area, Getränkebar, Toiletten und DJ-Pult, das die Besucher*innen auch bedienen dürfen. Fotografien, Videos und analoge Zeugnisse stellen die lokalen Clubkultur vor. Zahlreiche (Aktions-)Führungen durch das Dortmunder U und die Ausstellung „Body & Soul“ im Museum Ostwall laden zum Entdecken ein. In Kooperation mit dem Internationalen Frauen*Film Fest Dortmund und Köln zeigt das MO außerdem Kurzfilme, die an die Ausstellungen anknüpfen.

Konzerthaus



Nach langer Pause ist auch das Konzerthaus Dortmund als besonderer Spielort in diesem Jahr dabei. BesucherInnen dürfen sich auf ebenso exklusive wie kostenlose Konzerte während einer „Langen Nacht der Orgel“ im großen Saal freuen. Dort kann man der klanggewaltigen Klais-Orgel lauschen und sich auf Neuentdeckungen und bekannte Werke in einem packenden Lichtdesign freuen. Wer selbst aktiv werden möchte, ist eingeladen, beim Community Music Workshop vorbeizuschauen. Ob Samba-Trommel, Trompete oder Kontrabass: Unter dem Motto „Musik zum Mitmachen für Jedermann“ können sich Groß und Klein in der Gemeinschaft musikalisch ausprobieren.



DASA



Die DASA hat traditionell die „Physikanten“ im Programm: In ihrer interaktiven Physik-Show begeistert Deutschlands größte Wissenschafts-Comedy-Gruppe mit spektakulären Experimenten, verblüffenden Effekten und intelligenter Comedy rund um Elektrizität, Klima, Mechanik und Wasser. Passend zur neuen DASA-Ausstellung „Heilen und Pflegen“ gibt Komikerin Ramona Schukraft als Sybille Bullatschek am Abend Einblicke in das Leben der Altenpflegerin im Haus Sonnenuntergang und erzählt vom Fachkräftemangel, der Einarbeitung neuer Schulpraktikantinnen und ihren Erfahrungen beim Speed-Dating. Während Revierdoc Dr. med. Matthias Manke in seinem Vortrag „Aktive Heilung durch Mitarbeit“ humorvoll die Vor- und Nachteile des Heilens aufführt, präsentiert Comedian Johnny Armstrong sein Programm „Lachen ist die beste Medizin“ und zielt dabei mit Wortwitz und britisch schwarzem Humor auf das Trauma des Lebens.

Apothekenmuseum

Bei Schnupperführungen durch das Apotheken-Museum können Besucher*innen sich von mehr als 15.000 skurrilen Exponaten, historischen Arzneien und alten Apothekeneinrichtungen überraschen lassen. Das Apotheken-Museum, seit 2017 in neuen, größeren Räumen am Stadtgarten, beherbergt Deutschlands größte private pharmaziehistorische Sammlung. In kleinen Gruppen erhalten Besucher*innen einen beeindruckenden Einblick in die Geschichte der Pharmazie.

Zeche Zollern

Das LWL-Industriemuseum Zeche Zollern präsentiert zeitgleich eine Reihe an (Vor-)Führungen. Während die Dauerausstellung einen Teil der Geschichte des Ruhrbergbaus veranschaulicht, widmet sich das Museum auch der britischen und irischen Kultur, die das Ruhrgebiet geprägt hat. Ob ein historisches schottisches Lager, eine Palastwache oder traditionelle schottische Klassiker auf dem Dudelsack – ein Besuch auf Zeche Zollern garantiert eine aufregende Reise. Weitere Führungen auch für Familien stellen die Kathedrale der Industriekultur sowie den Bergbau im Ruhrgebiet näher vor.

MKK



Im Museum für Kunst und Kulturgeschichte können BesucherInnen sich auf eine Zeitreise durch das historische Gebäude und in die bedeutenden Sammlungen des Museums begeben oder die aktuelle Sonderausstellung „Weltgeist“ des Künstlers René Schoemakers kennenlernen. Eigens für die etwas andere DEW21-Museumsnacht präsentiert der Westfälische Künstlerbund Dortmund e.V. in der Ausstellung „gegenüber“ künstlerische Intervention und bietet vielseitige neue Perspektiven auf die Dauerausstellung. Ein Highlight sind die Taschenlampenführungen, bei denen Groß und Klein das Museum mal anders kennenlernen können.

Naturmuseum

Mit einer Taschenlampe können Teilnehmende auf eigene Faust auch durch das Naturmuseum streifen und die zahlreichen Gänge und Vitrinen erkunden. Neben der biologischen und geologischen Ausstellung beeindruckt die neue Sonderausstellung „Saurier – Erfolgsmodelle der Evolution“. Im Steinzeitlager auf dem Außengelände erwartet BesucherInnen ein NeandertalerLager mit Blumammu, dem Steinzeitmann. In seinem Lager wird Feuer gemacht, auf Steinzeitart gekocht und Steinzeitmusik gehört. Zusätzlich erwartet BesucherInnen ein Rahmenprogramm mit Mitmach-Aktionen, darunter die beliebte DEW21 Polaroid-Fotoaktion mit einem Dinosaurier Walking Act.

Fußballmuseum



Im Deutschen Fußballmuseum führen Guides exklusiv durch die Dauerausstellung. Auf einer Reise durch über 140 Jahre Fußballgeschichte erfahren BesucherInnen Hintergründe zu ausgewählten Exponaten und begegnen unter anderem in einer beeindruckenden Lichtkunst-Inszenierung den größten Persönlichkeiten des deutschen Fußballs. Im Anschluss gibt es bei der DEW21 PolaroidFotoaktion „Mein eigenes Fußball-Sammelbild“ ein kostenloses und individuelles Sammelbild zum Mitnehmen.

Brauereimuseum

Mit der Frage „Erkennen Sie Ihr Dortmunder?“ lädt das Brauerei-Museum zur Bierverkostung im Historischen Sudhaus. Führungen durch die Dauer- und Sonderausstellung „Bayrisch Bier fürs Revier“ erzählen die Geschichte der Industrialisierung des Brauwesens am Beispiel der Schlegel- und der Dortmunder Union-Brauerei. Fans des Poetry Slam können sich auf NRW-Vizemeister Björn Rosenbaum freuen, der sein Programm „Der Mann mit dem Klemmbrett“ vorstellt.

Schulmuseum



Im Westfälischen Schulmuseum liest Ruhrpott-Ikone und Autor Frank Goosen aus „Acht Tage die Woche. Die Beatles und ich“ und aus „Sweet Dreams. Rücksturz in die Achtziger“. In seinen Erzählungen nimmt der Bestseller-Autor BesucherInnen mit auf eine nostalgische Zeitreise in die Ära der Schulterpolster und des Synthiepop und schwelgt in den Erinnerungen seiner Jugend, wenn er von seiner großen Leidenschaft für die „Fab Four“ erzählt. Auf die Kinder warten Bastelaktionen, Theater und eine Lesung. Typisch „Dortmunderisch“ wird es im schauraum: comic + cartoon. In der Ausstellung „Ganz schön ROSEN!“ präsentiert der Dortmunder Cartoonist Holga Rosen seine Werke. Seine satirischen Betrachtungen bieten Einblicke in annähernd ein Vierteljahrhundert Dortmunder Stadtgeschichte und dokumentieren die künstlerische Entwicklung Rosens als Cartoonist.

Hoesch-Museum



Im Hoesch-Museum steht die Geschichte der Firma Hoesch und seiner „Hoeschianer“ als Teil der Dortmunder Stadtgeschichte im Mittelpunkt. Bei Führungen zum Denkmalensemble an der Eberhardstraße sowie einer exklusiven Fahrradtour über das Gelände der ehemaligen Westfalenhütte erfahren Besucher*innen Näheres zur Stahlindustrie und ihrem Wandel der Zeit.

Weitere Kulturorte



Auch im Kulturzentrum balou. e.V. im Dortmunder Osten dürfen Kinder sich auf Theater freuen – „Für Hund und Katz ist auch noch Platz“ erzählt die Abenteuergeschichte einer Hexe und ihrer Wegbegleiter nach dem gleichnamigen Bilderbuch von Julia Donaldson. Auf Entdeckungsreise geht es im Botanischen Garten Rombergpark. Bei einer dreiteiligen Themenführung erfährt man Wissenswertes zum Park, seiner Geschichte und seinen Exoten. Ob vermeintlich unheimliche Moore, das derzeitige Leben und Überleben der Pflanzen und die Erkundung betörender Düfte – zur 21. DEW21-Museumsnacht verwandelt sich der Botanische Garten in einen aufregenden Erlebnispark. Fans von Poetry-Slam, Literatur und Film statten der VHS Dortmund einen Besuch ab. In seinem Programm „Guerilla-Teaching – Ein Dichter gibt Nachhilfe“ erzählt Christopher Rott Biographisches vom Handwerkersohn, der Geschichte und Latein studiert. Unter dem Motto „Österreich teilt sich eine Bühne in Dortmund“ gestaltet Stadtbeschreiberin Anna Herzig gemeinsam mit SingerSongwriter, Komponist und Audio Engineer Wolfgang Haupt den musikalischen Live-Abend „Literarisch“. Später am Abend erfahren BesucherInnen, wie Adolf Winkelmann seit 2010 das Stadtbild mit den „Fliegenden Bildern“ prägt und wie etwa die Tauben auf das Dortmunder U kommen. Im Baukunstarchiv NRW erwartet BesucherInnen u.a. die Ausstellung „ThirdPlace Trinkhalle 1.0“ zur Trinkhallenkultur des Ruhrgebiets. Studierende der RWTH Aachen haben eine Bestandsaufnahme der Trinkhallen(kultur) vorgenommen. Entstanden ist ein „Trinkhallenmasterplan“, der zur etwas anderen 21. DEW21-Museumsnacht exklusiv auf dem Platz von St. Reinoldi vorgestellt und als große PVC-Plane sicht- und begehbar gemacht wird. BesucherInnen dürfen sich ein Portemonnaie mit Trinkhallen-Abdruck aus dieser Plane basteln. Im Jazzclub domicil präsentiert der preisgekrönte junge Pianist Benedikt Göb mit seiner Band eine Reise durch die Jazzgeschichte. Jedem buchbaren Zeitfenster ist hierbei ein eigener thematischer Schwerpunkt gewidmet.

Stadtkirchen



Die Propsteikirche St. Johannes Baptist lädt ein zum Orgelkonzert mit Simon Draubhäußer, der Filmmusiken bekannter Science-Fiction-Epen präsentiert. Später am Abend spielt Kathrin Montero Küpper ein Harfenkonzert zum Thema „Mensch-Harfe-Natur“. Die Stadtkirche St. Reinoldi lädt zu Lesungen, Führungen und Kurzkonzerten ein. Seit November 2020 erklingt die neue Chororgel in Gottesdiensten und Konzerten – eine gute Gelegenheit, sie in dieser Nacht zu erleben. Die St. Marienkirche hat den Nachwuchschor der Chorakademie Dortmund eingeladen und präsentiert die konzertante Lesung „Märchenhaft“ mit Schauspieler Harald Schwaiger und Kantor Manfred Grob.

Galerien, Künstlerhaus, Kunstverein



Zeitgenössische Kunst, Aktion und Installation finden BesucherInnen der „etwas anderen 21. DEW21-Museumsnacht“ in den Ausstellungsräumen des art.event.team / Different e. V. / Atelier Claudia Quick. Hier verbinden diverse AkteurInnen Musik, Schauspiel, Gesang, Installation, bildende Kunst, Naturwissenschaft und Grafik in einer künstlerischen Performance. Künstlerischen Themen widmen sich auch der Dortmunder Kunstverein e.V., das Künstlerhaus Dortmund und die Produzentengalerie 42 und laden zu Führungen ein.

Unter freiem Himmel

Von Streetart über Jugendstil bis hin zu Rittern, Bier und Fußball – Dortmund hat viel zu erzählen. Das Angebot an Führungen wurde für diese DEW21-Museumsnacht deutlich aufgestockt. Für Energie bei den Führungen sorgt ein kostenloser Müsliriegel von DEW21.

Fußball: Auf die Spuren des Dortmunder Fußballs und des BVB führt der Stadtspaziergang „Walk of Fame – auf schwarzgelben Spuren“.

Auf die Spuren des Dortmunder Fußballs und des BVB führt der Stadtspaziergang „Walk of Fame – auf schwarzgelben Spuren“. Beim Skywalk auf Phoenix West genießen BesucherInnen einen spektakulären Ausblick über das Gelände des ehemaligen Hüttenwerks. Der Weg über die Gichtgasleitung bietet tolle Fotomotive auf das 2002 in weiten Teilen unter Denkmalschutz gestellte Hochofenwerk Phoenix West. Nebenbei gibt es hier eine Menge über die Stadt, die Region, den Bergbau, die stahlverarbeitende Industrie, den Strukturwandel und vieles mehr zu lernen.

genießen BesucherInnen einen spektakulären Ausblick über das Gelände des ehemaligen Hüttenwerks. Der Weg über die Gichtgasleitung bietet tolle Fotomotive auf das 2002 in weiten Teilen unter Denkmalschutz gestellte Hochofenwerk Phoenix West. Nebenbei gibt es hier eine Menge über die Stadt, die Region, den Bergbau, die stahlverarbeitende Industrie, den Strukturwandel und vieles mehr zu lernen. Mittelalterliches Dortmund: Bei der Familienführung „Von Rittern, Hexen und Halunken“ tauchen Groß und Klein in die mittelalterliche Geschichte Dortmunds ein. StadtführerInnen entführen in Zeiten, als Dortmund noch Throtmanni hieß und die Stadtmauern Schutz vor kriegerischen Rittern boten. Wer der Lust und dem Laster des mittelalterlichen Dortmunds in der Innenstadt nachspüren möchte, schließt sich der Führung „Laster, Lust und Leidenschaft“ an. Neugierige erfahren hier, welch sündhaftes Treiben sich in den Badestuben der Stubengasse abspielte, wozu der Trissel am Markt diente und wie und womit damals verhütet wurde.

Bei der Familienführung „Von Rittern, Hexen und Halunken“ tauchen Groß und Klein in die mittelalterliche Geschichte Dortmunds ein. StadtführerInnen entführen in Zeiten, als Dortmund noch Throtmanni hieß und die Stadtmauern Schutz vor kriegerischen Rittern boten. Wer der Lust und dem Laster des mittelalterlichen Dortmunds in der Innenstadt nachspüren möchte, schließt sich der Führung „Laster, Lust und Leidenschaft“ an. Neugierige erfahren hier, welch sündhaftes Treiben sich in den Badestuben der Stubengasse abspielte, wozu der Trissel am Markt diente und wie und womit damals verhütet wurde. Dortmunder Biergeschichte(n): Hier können BierliebhaberInnen der mittlerweile über 700 Jahre alten Biertradition folgen und vom Museum für Kunst und Kulturgeschichte bis hin zum „Wenkers“- Keller am Alten Markt die „blonde Seele“ der Bierhauptstadt Europas erkunden.

Hier können BierliebhaberInnen der mittlerweile über 700 Jahre alten Biertradition folgen und vom Museum für Kunst und Kulturgeschichte bis hin zum „Wenkers“- Keller am Alten Markt die „blonde Seele“ der Bierhauptstadt Europas erkunden. Botanischer Garten Rombergpark: Während einer nächtlichen Entdeckungsreise erfahren BesucherInnen in einer dreiteiligen Themenführung Spannendes zum Park, seiner Geschichte und seinen Exoten. Zu erfahren ist u.a., was William Shakespeare mit den Blüten und Blumen des Parks verbindet.

Während einer nächtlichen Entdeckungsreise erfahren BesucherInnen in einer dreiteiligen Themenführung Spannendes zum Park, seiner Geschichte und seinen Exoten. Zu erfahren ist u.a., was William Shakespeare mit den Blüten und Blumen des Parks verbindet. „Dortmund entdecken – Tradition, Geschichte, Kurioses“: Hier erfährt man Wissenswertes über die Großstadt, von Fußball und Bier über Kunst und Kultur bis zu Stadtplanung und Strukturwandel.

Hier erfährt man Wissenswertes über die Großstadt, von Fußball und Bier über Kunst und Kultur bis zu Stadtplanung und Strukturwandel. In Anlehnung an den Stadtführer „Dortmunder Passagen“ können BesucherInnen Spannendes rund um das Dortmunder U erfahren: Wie wandelte sich der Ort der Industrie hin zum Erinnerungsort der Industriekultur? Und was macht das Dortmunder U zum Wahrzeichen?

können BesucherInnen Spannendes rund um das Dortmunder U erfahren: Wie wandelte sich der Ort der Industrie hin zum Erinnerungsort der Industriekultur? Und was macht das Dortmunder U zum Wahrzeichen? Kunst im öffentlichen Raum: Spaziergänge führen u.a. zum Jugendstil im Kaiserviertel, über den Ostfriedhof, zur kunstvollen Seite der Dortmunder Nordstadt oder zur Street Art im Unionviertel. Stadt- und Kirchengeschichte: Welche Folgen hatte der Dreißigjährige Krieg für Dortmund, und wie wurde der Abriss der Marienkirche verhindert? Ein Rundgang mit Journalist und Historiker Oliver Volmerich und Pfarrer Friedrich Stiller.

Spaziergänge führen u.a. zum Jugendstil im Kaiserviertel, über den Ostfriedhof, zur kunstvollen Seite der Dortmunder Nordstadt oder zur Street Art im Unionviertel. Stadt- und Kirchengeschichte: Welche Folgen hatte der Dreißigjährige Krieg für Dortmund, und wie wurde der Abriss der Marienkirche verhindert? Ein Rundgang mit Journalist und Historiker Oliver Volmerich und Pfarrer Friedrich Stiller. Dortmund im Nationalsozialismus: Im Rundgang werden Orte in der Innenstadt besucht, deren Geschichte mit dem Nationalsozialismus und seinen Verbrechen verbunden ist. Anhand heute noch sichtbarer Spuren, aber auch mit Hilfe von historischen Fotos und anderen Quellen wird Geschichte greifbar.

Im Rundgang werden Orte in der Innenstadt besucht, deren Geschichte mit dem Nationalsozialismus und seinen Verbrechen verbunden ist. Anhand heute noch sichtbarer Spuren, aber auch mit Hilfe von historischen Fotos und anderen Quellen wird Geschichte greifbar. Lütgendortmund: Während der Kräuter- und Insektenführung erfahren Groß und Klein Spannendes über die Wildkräuter unserer Gegend und erkunden das Reich der Insekten. Am Abend geht es auf eine Fackelführung rund um Haus Dellwig.

Übersicht der Veranstaltungsorte, mit Aktionen im Freien

Kunstaktion am Dortmunder U Platz von St. Reinoldi Rundgänge Museen Apotheken-Museum Brauerei-Museum DASA Arbeitswelt Ausstellung Deutsches Fußballmuseum Dortmunder U – Zentrum für Kunst und Kreativität Heimatmuseum Lütgendortmund 1988 e. V. Hoesch-Museum LWL-Industriemuseum Zeche Zollern Museum für Kunst und Kulturgeschichte Naturmuseum Dortmund schauraum: comic & cartoon Westfälisches Schulmuseum Weitere Kultureinrichtungen Baukunstarchiv NRW Botanischer Garten Rombergpark domicil Dortmund Dortmunder Kunstverein e.V. Jugendamt Dortmund Konzerthaus Dortmund Kulturzentrum balou e.V. Künstlerhaus Dortmund Mahn- und Gedenkstätte Steinwache Musikschule Dortmund VHS Dortmund Kirchen Propsteikirche St. Johannes Baptist St. Marienkirche Stadtkirche St. Reinoldi Ateliers/Galerien Kunstort Ruhr / Different e.V. / Atelier Claudia Quick Kunst im Kreuzviertel / Produzentengalerie 42

Richtung Normalität

„Dass die 21. DEW21-Museumsnacht trotz der vielen planerischen Unsicherheiten in Zeiten der Corona-Krise stattfinden kann, ist ein klares Zeichen für den großartigen Zusammenhalt der Dortmunder Kulturgemeinschaft. Die Museen und Kultureinrichtungen planen seit vielen Monaten, um einen wunderbaren Tag für die ganze Familie bereiten zu können. Ich danke allen Beteiligten für die Organisation dieses Familienevents, das uns positiv in Richtung Normalität blicken lässt“, sagt Jörg Stüdemann, Kulturdezernent der Stadt Dortmund.

Engagement für die Stadt

„Das diesjährige Programmangebot der etwas anderen 21. DEW21-Museumsnacht beweist einmal mehr, wie groß das Engagement unserer lokalen Kultureinrichtungen für unsere Stadt ist. Ich freue mich, dass wir als DEW21 einen Teil dazu beitragen können, dass die Dortmunder Kulturlandschaft auch in Zeiten der Pandemie auf diese Weise lebendig bleibt. Alle BesucherInnen erwartet ein wunderbares Programm, das mit großem Einsatz und mit viel Hingabe auf die Beine gestellt wurde“, so Heike Heim, Vorsitzende der DEW21 Geschäftsführung.