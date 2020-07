Yoga, Qi Gong, Streetkick, aber auch Zeichnen, Schmieden und Hämmern, all das ist in den Ferien im Westfalenpark für Kinder bis 14 Jahren kostenlos möglich.

Auf dem Langnese Spielplatz wird Spielzeug ausgeliehen, Spiele verleiht das Café Pusteblume, und an der Buschmühle wird Disc Golf gespielt. Im Westfalenpark ist jede Menge los: Die Buschmühlenwiese wird zum Bewegungspfad und der Skulpturengarten zum Zeichenatelier. An der Steinbaustelle werden Specksteine zu Tieren und an der Holzbaustelle sägen Kinder und Eltern gemeinsam.

Die Attraktion im sommerlichen Westfalenpark ist jedoch der blaue Löwenzahn Bauwagen auf der Wiese am Sonnensegel mit Stationen zum Forschen und Entdecken. Stars von Kinderserien wie das Krümelmonster treffen Ferienkinder auf Wegen zum Spielplatz.

Gehämmert wird am Samstag (25.7.) von 12 bis 17 Uhr und Kinder ab 6 Jahren können mit ihren Eltern sägen und raspeln und so unter Anleitung Ketten, Anhänger, Handschmeichler oder auch Talismane erstellen. Bei Workshops an der Holzbaustelle können Familien ihrer Fantasie freien Lauf lassen und sich ganz individuelles Spielzeug fürs Kinderzimmer zusammenstellen. Für ausgelassene Stimmung am Samstagnachmittag sorgt der Verein Sportkinder, der Inklusion im Sport fördert. Er bietet gute Laune und hartes Workout in einem.

Am Mittwoch, 29. Juli startet um 11 Uhr ein Workout für Zumba-Fans am Kaiserhain direkt am Eingang Florianstraße.