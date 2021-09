Sind mir unperfekte Heilige lieber als perfekte Scheinheiligkeit? Das war die zentrale Frage von ‚Saints‘. Der Dortmunder Fotograf Nils Laengner portraitiert seit 2012 Menschen vor einen schwarzen Hintergrund mit goldenem Kreis.

An diesem Wochenende waren es Bürgerinnen und Bürger der Stadt Dortmund, die sich unter dem Säulengang der St. Nicolaikirche an der Lindemannstraße am Projekt beteiligten. “Wir feiern die Unvollkommenheit“, erklärte Sass seine Motivation und fügte hinzu, „Wir müssen uns dann weniger verstecken, wenn wir ehrlich sind.“

Wertvoll genug?

Alle Beteiligten erhielten einen Satz Fotokarten mit dem Aufdruck: ‚Ist es wertvoll genug, ein Mensch zu sein? ‘ Am kommenden Wochenende wird es dann um diese Frage gehen. In Dialogspaziergängen sollen Menschen, die sich bisher unbekannt waren, darüber austauschen.

Dialog - Spaziergang: Ist es wertvoll genug, ein Mensch zu sein?

Säulengang - Nicolai Kirche Lindemannstr.70, 44137 Dortmund

Termine :

Samstag, 25.September um 11 (bis 13) Uhr

Sonntag, 26.September um 14 (bis 16) Uhr

Hintergrund

"Saints" wird im Programm Kultursommer 2021 durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien(BMK) mit Mitteln aus NEUSTART KULTUR gefördert.