Spiel, Spaß und viele Möglichkeiten, Neues in den Sommerferien zu entdecken – all das wird es auch in diesem Jahr für die Dortmunder Kinder und Jugendlichen geben. Gemeinsam haben die Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, die Jugendverbände, die freien Träger, Schulen und viele weitere Akteure einen bunten Strauß attraktiver Ferienangebote geschaffen. Die Sparkasse Dortmund unterstützt dies mit einer Spende von 73.000 Euro, die symbolisch übergeben wurde.

„Mit dieser Spende ist es auch in diesem Jahr möglich, ein breit gefächertes Angebot für Kinder, Teens und Jugendliche in der gesamten Stadt zu schaffen. Auch wenn derzeit einige Änderungen nötig sind, gibt es über die sechs Wochen Sommerferien verteilt über ganz Dortmund fast täglich Angebote“, sagt Jugendamtsleiterin Dr. Annette Frenzke-Kulbach.

So können Dortmunder Kinder, Teens und Jugendliche im Rahmen der „FerienZeit“ aus einem vielfältigen Sport-, Musik-, Kunst- und Spielangebot auswählen. Ergänzend zu den bereits etablierten Angeboten der OGS und zu den Lernförderangeboten an Schulen wurden in diesem Jahr der „Bildungssommer“ und das „FerienSpecial“ in Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Schule ins Leben gerufen – Programme, die eine verlässliche wochenweise Betreuung, Spaß und Lernmöglichkeiten an unterschiedlichen (Schul-)Standorten bieten.

Für alle Ferienprogramme ist aufgrund der Hygienebestimmungen eine vorherige Anmeldung nötig.

Informationen zu allen Angeboten sowie zu den Anmeldebedingungen unter www.ferido.dortmund.de.