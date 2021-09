Durchaus zufrieden mit der Resonanz der Besucher zeigten sich die 18 Hofflohmarktbetreiber, die ihre Höfe, Gärten und Garagen für Freunde und Nachbarn zum Trödeln geöffnet hatten.

Die Besucher konnten so manches" Schnäppchen" mit nach Hause nehmen. Schon in knapp sechs Wochen finden am 23. Oktober die nächsten Lütgendortmunder Hofflohmärkte statt. Anmeldungen sind über das Internet (hier Facebook) unter Hofflohmärkte Dortmund möglich.