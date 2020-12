Unter dem Motto „Kreativ gegen Langeweile“ verschenkt das Jugendamt Kreativtaschen für die Winterzeit an Kinder und Jugendliche. Mit dieser Aktion möchte die Kinder- und Jugendförderung einen kreativen Anreiz in den Winterferien daheim bieten. Die Video-Anleitungen dazu gibt es in den Sozialen Medien.

Viele fleißige Hände befüllen die 1.000 Stofftaschen im Jugend- und Kulturcafé Rheinische Straße (JKC) und in der Jugendfreizeitstätte Westerfilde mit zahlreichen Kreativmaterialien.

„Der Ferienalltag in diesem Winter wird sehr ungewohnt und beschränkt sein. Daher ist es uns besonders wichtig, Kindern und Jugendlichen kreative Angebote für Zuhause zu ermöglichen.“, so Harald Landskröner, Stellvertretender Bereichsleiter der Kinder- und Jugendförderung im Jugendamt.

Abholung bis 18.12. solange der Vorrat reicht



Wer mag, kann sich eine Kreativtasche – so lange der Vorrat reicht - kosten- und kontaktlos an verschiedenen Orten abholen:

Kinder können die Taschen bis zum 18. Dezember in den Jugendfreizeiteinrichtungen des Jugendamtes abholen. Infos dazu gibt es auf jugendfreizeit.dortmund.de oder per Email jugendfoerderung@stadtdo.de. Die Videoanleitung gibt es im Youtube-Kanal der JFS Westerfilde.

Abholung für Jugendliche

Jugendliche und junge Erwachsene können unter facebook.com/jkc.rheinische.strasse oder jkc@dortmund.de einen Abholtermin vereinbaren. Die Videoanleitung ist unter facebook.com/jkc.rheinische.strasse zu finden.

Die Aktion koordinieren das Fachreferat Innenstadt-Ost/Kinderkultur und das Fachreferat Jugendkultur in der Kinder-und Jugendförderung des Jugendamtes.