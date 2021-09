„When you’re smiling, the whole world smiles with you“ lautet der Text eines Jazzklassikers, den u. a. Frank Sinatra zu einem Evergreen machte. Dieser Song steht beispielhaft für viele Oldies und beliebte Songs der letzten Jahrzehnte, die bei einem neuen Angebot des Konzerthaus Dortmund im Mittelpunkt stehen werden: Lachen, Singen und dabei ins Gespräch kommen.

An drei Orten in Dortmund

Das ist die Idee des Mitsingprojekts für Menschen ab 60, das ab September in drei verschiedenen Locations angeboten wird. Unter dem Titel „When you’re smiling“ sind ältere und alleinstehende Menschen eingeladen, bei Kaffee und Kuchen zusammenzukommen, miteinander zu plaudern und in Begleitung eines erfahrenen Musikers beliebte Klassiker zu singen. Musikwünsche sind dabei ausdrücklich erwünscht!

Lebensfreude steht im Mittelpunkt

Neben dem Singen stehen freundschaftliche Begegnung und Lebensfreude im Mittelpunkt – ein Mittel gegen Isolation und Einsamkeit und das Prinzip der Community Music: Musik machen in Gemeinschaft und das für alle, ungeachtet ihrer musikalischen Fähigkeiten, ihres Alters, Geschlechts oder körperlichen Verfassung.



Die wöchentlichen Treffen finden statt:

im Foyer des Konzerthaus Dortmund, Brückstraße 21, 44135 Dortmund. Ab 6.9.2021 immer montags 10 – 11.30 Uhr

im Chancen-Café 103: Oesterholzstraße 103, 44145 Dortmund. Ab 6.9.2021 immer montags 13 – 14.30 Uhr

im Café Aufbruch in Hörde, Hintere Schildstraße 18, 44263 Dortmund: am 08.09., 15.09., 06.10., 13.10., 10.11., 24.11., 08.12., 15.12.2021, jeweils 15 – 17.30 Uhr

Eine Anmeldung ist aufgrund der derzeit geltenden Bestimmungen wünschenswert, jedoch ist die Teilnahme immer auch spontan möglich, sofern die Kapazitäten der Räumlichkeiten das erlauben. Anmeldung und Infos:communitymusic@konzerthaus-dortmund.de, Telefon: 0231 – 22696 148