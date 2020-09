Tanz, Theater, Poetry Slams, Videodrehs, Graffiti, Musik, Workshops, Skate Contests und Dance Battles stehen auf dem Programm von Nachtfrequenz. Die Nacht der Jugendkultur wird vom 26. auf den 27. September gefeiert.



Dabei gibt es einen Hip-Hop-Jam in der JFS Westerfilde plus ein Sketchbattle 2020 im Jugend-Kultur-Café. Düster wird's in der Jugendfreizeitstätte "Das Zentrum", wo beim Mini-Band-festival die lokale Szene auftritt. Zur Band-Party lädt die JFS Schüren, die Musikschule zum Pop School Playground, hier wird spielerisch Musik gemacht. "Nordstadt by Night" heißt das Motto bis Mitternacht im jüngsten Stadtteil. Und um Träume dreht sich alles im Theater im Depot. Einen Musikabend von und für Jugendliche organisiert der Treff am Stollenpark. Die Besucher gestalten selbst den Abend, sei es mit Gesang, Instrumenten oder Tanz auf der Bühne. www.nachtfrequenz.de.