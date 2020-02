Immer wieder samstags steht im KITZ.do "Neugier macht schlau" auf dem Programm. Dann wird getüftelt und geforscht, experimentiert und analysiert, beobachtet, gebaut und den Naturwissenschaften mal so richtig auf den Grund gegangen. Die speziell für Vor- und Grundschulkinder entwickelten Wochenend-Programme "Neugierig am Wochenende" und "Gewusst warum- Gewusst wie" richten sich an jüngere Kinder, die im geschützten Rahmen ihrem Forscher- und Entdeckerdrang einmal so richtig nachgehen möchten.

Zum Angebot gehört die Zauberschule Informatik (Termine 14.03., 20.06., 05.09. und 14.11.2020 für Kinder ab neun Jahren)), Große Chemie für kleine Forscher (29.02., 09.05., 29.08., und 07.11.2020 für Kinder zwischen sieben und zehn Jahren) oder Strom, eine spannende Sache (25.04., 19.09., 12.12.2020, für Kinder ab fünf Jahren in Begleitung eines Erwachsenen). Weitere Themen sind Magnetismus, Arbeiten mit Holz, Lego-Roboter und die Zahnradwerkstatt.

Ausführliche Informationen und Anmeldungen unter www.kitzdo.de oder telefonisch 0231 476 469 30.