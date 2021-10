Lange diente die Warsteiner Music Hall im Kampf gegen die Pandemie als Impfzentrum, jetzt startet wieder das Kulturprogramm am Phoenixplatz.

Zwar musste das am 29. Oktober geplante "Deine Freunde"-Konzert der Helikopertour abgesagt werden. Das am 31. Oktober vorgesehene neue Live-Event in Dortmund "Live in den Mai" wurde auf den 30. April verlegt.

Es gibt noch Tickets

Aber: "This is SEA" heißt die Party, die am 31. Oktober um 20 Uhr in der Music Hall steigt.

"J.B.O." steht am Freitag, 5. November, auf dem Programm und Nico Santos (im Bild) holt am Sonntag, 7. November,sein am 18. April ausgefallenes Konzert nach. Es gibt noch Tickets. Die Megahits „Rooftop“, „Safe“ und „Oh Hello“ ließen Nico Santos zum erfolgreichsten deutschen Radio-Künstler 2018 aufsteigen. Live besticht der Vollblutmusiker mit Stimmfarbe und Leichtigkeit. Seine fünfköpfige Band besteht aus ehemaligen Straßenmusikern. Die Straße ist für ihn der Ort der Wahrheit und das ist dann vielleicht Nico Santos' ganz eigener Weg, der ihn von allen seinen Vorbildern unterscheidet.