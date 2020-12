Sonntag (13.12.20) startete eine weitere Linie mit neuen RRX-Fahrzeugen: National Express übernahm den Betrieb der Linie RE 4 zwischen Aachen und Dortmund. Mit dem Start der modernen Fahrzeuge auf der dann fünften Linie in NRW ist die Aufnahme des Vorlaufbetriebs für den Rhein-Ruhr-Express (RRX) abgeschlossen.

In den kommenden Jahren wird der Schwerpunkt beim bedeutendsten Schienenprojekt in NRW auf dem notwendigen Ausbau der Infrastruktur liegen. Die komfortablen RRX-Züge bieten niveaugleiche Ein- und Ausstiege, kostenloses WLAN, Steckdosen sowie einem besseren Mobilfunkempfang. Vorerst gelten noch Einschränkungen, wegen der Baustelle am Hauptbahnhof, die Ende Juli 2021 abgeschlossen sein wird. Zu den Hauptverkehrszeiten werden aber einige Doppel-Schienenfahrzeuge eingesetzt, um ausreichend Sitzplätze zu bieten.

Aufgrund von Bahnsteigarbeiten ist der Halt Schwelm bis Mitte März 2021 nicht möglich. Der Halt im Bahnhof Herrath entfällt. Dafür gibt es mit Wetter einen neuen Haltepunkt bei Hagen. VVR-Vorstandssprecher Ronald R.F. Lünser sagt: „Der Start der neuen RRX-Fahrzeuge auf dem RE 4 ist eine gute Nachricht für die Fahrgäste. Zwar gibt es in den kommenden Monaten einzelne Beeinträchtigungen, diese sind aber notwendig, um die Infrastruktur zu ertüchtigen und künftig einen stabilen Betrieb zu ermöglichen. Langfristig sind die Pendler auf der Linie mit mehr Platz und Komfort unterwegs.“

Fließender Übergang



Marcel Winter, Geschäftsführer der National Express Rail GmbH, unterstreicht: „Wir haben im September mit den Einweisungen des Fahrpersonals auf den RRX-Fahrzeugen begonnen und übernehmen seit Dezember bereits einzelne Umläufe vom Betreiber DB Regio NRW. So können wir einen fließenden und reibungslosen Übergang sicherstellen.“

Damit der RRX zwischen Köln und Dortmund zukünftig im angestrebten 15-Minuten-Takt fahren kann, müssen die Schienenwege weiter um- und ausgebaut werden. Einen Schwerpunkt bilden aktuell die Baumaßnahmen im Raum Leverkusen. Heiko Sedlaczek, Geschäftsführer des Nahverkehr Rheinland (NVR), unterstreicht den Stellenwert des Infrastrukturausbaus: "Das Ergebnis wird aber ein leistungsfähiger Regionalverkehr auf der Schiene in NRW sein.“ Mit dem Einsatz der neuen RRX-Züge ist laut Verkehrsverbünden ein wichtiger Meilenstein für den Nahverkehr erreicht. Doch könne die volle Wirkung des RRX erst entfaltet werden, wenn alle Bauarbeiten im laufenden Betrieb abgeschlossen seien, die bis dahin immer wieder zu Beeinträchtigungen für Bahnreisende führen.