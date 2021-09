Trödeln und Tauschen, ins Gespräch kommen und neue Orte der Nordstadt entdecken – dazu bieten die Hofmärkte 2021 wieder zahlreiche Gelegenheiten. Die Hofmärkte in der Nordstadt gehen dabei in die fünfte Runde und sind damit bereits eine liebgewonnene Tradition. Der diesjährige Hoftrödel findet statt am Samstag (23.10.) ab 10 Uhr.

Das erfolgreiche Format wird in diesem Jahr, mit Blick auf die COVID-19-Pandemie, für alle Beteiligten eine besondere Herausforderung sein. Gerade darum ist es dem Quartiersmanagement Nordstadt wichtig, mit den Hofmärkten ein wenig Farbe in den Alltag zu bringen. Natürlich nicht, ohne gemeinsam mit den Trödlern die nötigen Sicherheitsvorkehrungen zu treffen.

Eintrag in die Standortkarte

Wie groß das Interesse an den Hofmärkten ist, zeigen die zahlreichen Anfragen, die bisher im Quartiersbüro eingegangen sind. Wer Lust hat, sich von Altem zu trennen und dabei neue Kontakte zu knüpfen, kann sich bis Freitag (1.10.) mit einem Formular (direkt über das Quartiersbüro anfordern oder unter www.nordstadt-qm.de downloaden) zu den Hofmärkten anmelden. Die Teilnahme ist kostenlos und die personenbezogenen Daten werden nur für die Organisation der Veranstaltung "Hofmärkte in der Nordstadt" verwendet. Die Anmeldung wird zeitnah per E-Mail bestätigt und der entsprechende Innenhof auf der Standortkarte der eigens dafür eingerichteten kostenfreien App markiert.

Kein Gewerbe



Alle Bewohner und Eigentümer der Nordstadt sind eingeladen, sich mit ihrem Hinterhof zu beteiligen. Dabei ist vom Alltagströdel, über Spiele und Musikartikel bis Kleidung und Kunst alles möglich. Wichtig ist nur: kein Verkauf auf Gehwegen und öffentlichen Flächen, nur im eigenen Hof/Garten. Keine gewerblichen Verkäufer. Die Hofmärkte finden bei jedem Wetter statt. Pavillons, Schirme und Planen sind hierbei hilfreich und sollten für alle Fälle mitgedacht werden. Der Verkauf oder die Ausgabe von Lebensmittel gegen Spende ist nicht erlaubt.

Corona-Bedingungen



Klar ist, dass die dann geltenden Vorgaben zur Coronaschutzverordnung der Landesregierung von allen Teilnehmenden eingehalten werden müssen. Jeder Teilnehmer ist dafür selbst verantwortlich! Die Haftung/Verantwortung übernimmt die angemeldete Person mit der angegebenen Adresse.

Die Aktion „Hofmärkte in der Nordstadt“ wird aus Mitteln der Wohnungs-unternehmen DOGEWO21, Julius Ewald Schmitt GbR, LEG Wohnen NRW GmbH, Spar- und Bauverein eG, Vivawest Wohnen GmbH und der EDG Entsorgung Dortmund GmbH gefördert.

Kontakt

Quartiersmanagement Nordstadt, Mallinckrodtstraße 56, Tel. 2227373, E-Mail: info@nordstadt-qm.de, www.nordstadt-qm.de