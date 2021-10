Mit 20 kleineren und größeren Innenhöfen verzeichnet das Quartiersmanagement Nordstadt eine gute Teilnahme für die diesjährigen Hofmärkte. Am Samstag, den 23.10. ab 10 Uhr findet die fünfte Ausgabe der Hofmärkte in der Nordstadt statt. Die Trödler*innen freuen sich auf kaufwillige Interessenten, nachbarschaftliche Gesten und freundliche Gäste.



„Die Hofmärkte in der Nordstadt sind für unsere Mieter eine gute Gelegenheit, sich auf besonders angenehme Weise von alten Schätzen zu trennen und mit der Nachbarschaft und Gästen ins Gespräch zu kommen. Die Stärkung des Miteinanders ist für eine intakte Nachbarschaft unerlässlich, dafür bieten die Hofmärkte die ideale Plattform“, sagt Christian Schmitt, von der Julius Ewald Schmitt GmbH, und ergänzt: „Einige sind schon im vierten Jahr dabei, das spricht für die Hofmärkte.“

Trödel, Kunst, Kleidung...

Zumal in diesem Jahr die unterschiedlichsten Höfe und Standortgemeinschaften dabei sind. Somit kann man an dem Tag sehr gut zu Fuß oder mit dem Fahrrad die Nordstadt erkunden und zugleich die zahlreichen Höfe besuchen, dort stöbern und sich austauschen. Als Hauptrubriken gibt es in diesem Jahr Alltagströdel, Kunst, Kleidung, Musikartikel, Selbstgemacht sowie Spiele und Spielzeug – und sicherlich auch wieder vieles mehr.