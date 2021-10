Für die Produktion „Im Jahre X…“ von Intendantin Julia Wissert sucht das Schauspiel junge Menschen im Alter zwischen 12 und 18 Jahre, die Lust auf Theater, Tanzen, Musik oder Film haben und gerne ein Theaterstück mit entwickeln und selbst mit dem Ensemble auf der Bühne stehen möchten.

Das Stück soll aus Science-Fiction und Horror-Elementen entwickelt werden und sich mit dem Erwachsen-Werden während der Corona-Pandemie auseinandersetzen. Vorerfahrungen im Theaterbereich sind nicht nötig. In der ersten Arbeitsphase von November bis Januar, trifft sich die Gruppe montags von 17 bis 19 Uhr und schreibt gemeinsam Texte schreibt, dreht Videos und absolviert Workshops.

Proben ab Februar

Ab Februar beginnen die Proben mit den Schauspieler*innen des Schauspiel Dortmund. Dann sollten die Teilnehmer*innen mit 1-3 Tagen Aufwand pro Woche rechnen, je nach Größe der Rolle. Die Proben finden nachmittags nach der Schule statt, die Endproben in der letzten Woche sind abends. Die Premiere von „Im Jahre X…“ findet am 19. März statt, danach sind acht Vorstellungen am Abend bis Juni 2022 geplant. Wer Lust und Zeit hat, kann sich für den ersten Kennenlern-Workshop am Samstag, 9. Oktober (10 bis 14 Uhr) im Theater Dortmund (Treffpunkt Bühneneingang, Theaterkarree 1-3) bei der Dramaturgin Hannah Saar unter hsaar@theaterdo.de anmelden.

Info

Wichtig ist, die 3G-Regel zu beachten: Alle, die mitmachen möchten, benötigen einen Nachweis über eine Covid-19-Impfung oder –Genesung oder einen Bürger*innentest, der nicht älter als 24 Stunden ist (oder einen Nachweis über einen Test in der Schule).