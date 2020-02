Manfred Antoni (5.Dan) führt wieder in die Grundlagen des Aikido und der Zen-Meditation ein. Auch wird eine Stunde mit dem Bokken (Holzschwert) geübt. Das Training wird zusätzlich um Aufmerksamkeitsübungen erweitert. Los geht´s am Samstag, 08.02. um 10.30 Uhr in der Halle Ost des TSC Eintracht. Das Seminar ist kostenfrei und verbandsoffen und auch für Anfänger geeignet. Anmeldung nicht notwendig. TSC Eintracht Dortmund, Victor-Toyka-Str. 6. Tel.: 0231/ 91 23 15-0 www.aikido-tsc-dortmund.de