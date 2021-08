Unter dem Motto "Wir helfen!" tritt der BVB am Mittwoch, 1. September, um 17.30 Uhr im Hagener Ischelandstadion zu einem Benefizspiel an. Sämtliche Erlöse kommen den Opfern der Hochwasserkatastrophe vom 14. Juli zugute.

Bundesliga gegen Westfalenliga heißt es über zweimal 45 Minuten im Ischelandstadion. Die BVB-Profis treten in der ersten Halbzeit gegen die SpVg. Hagen 1911, im zweiten Durchgang gegen die Mannschaft des SV Hohenlimburg 1910 an. Stadionöffnung ist um 15.30 Uhr. Auch die Erlöse der TV-Übertragung kommen den Flutopfern zugute. Das Spiel ist live auf Sky Sport News, dem TV-Kanal von BILD sowie im Livestream bei BVB-TV by 1&1 zu sehen.

Versprechen wird eingelöst



„Wir werden unseren Teil dazu beitragen, um den Betroffenen zu helfen und die Einnahmen eines Benefizspiels den Opfern zukommen lassen“, hatte BVB-Vorsitzender der Geschäftsführung, Hans-Joachim Watzke versprochen. Die Tickets für das Spiel sind ab sofort online unter www.BVB-Benefizspiel.de erhältlich Insgesamt sind 4.999 Zuschauer im Ischelandstadion zugelassen. Voraussetzung für den Einlass ist die „3G-Regel“: Hierzu ist beim Einlass ein digitaler Nachweis vorzulegen. Es besteht Maskenpflicht für alle Zuschauer.