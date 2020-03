Bei Borussia Dortmund machen sich die Verantwortlichen ein Bild der Situation rund um die Corona-Virus-Eindämmungsmaßnahmen und holen aktuelle Einschätzungen von Politik, Behörden, Verbänden und weiteren Institutionen ein.

"Wir wissen seit einigen Minuten, dass das Champions-League-Spiel am kommenden Mittwoch in Paris auf Anweisung der dortigen Sicherheitsbehörden ohne Zuschauer ausgetragen wird", informiert der BVB, "wir waren auf diesen Fall und die daraus resultierenden Konsequenzen vorbereitet."

Bezüglich des Revierderbys am kommenden Samstag gegen den FC Schalke 04 rechnen die Verantwortlichen spätestens am morgigen Dienstag mit einer verbindlichen Entscheidung der zuständigen Behörden, ob das Spiel als Geisterspiel ausgetragen wird. "Diesen können und wollen wir aktuell nicht vorgreifen", heißt es seitens des Vereins.