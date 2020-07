Stand up-Paddeling ist in und kann direkt in Dortmund am Hengsteysee ausprobiert werden. Am östlichen Ende des Sees bietet Kayabamba im Bootshaus des Ruhrverbandes den Trendsport an. Hier am Südufer finden Paddler einen bequemen Wasserzugang über einen Schwimmsteg. Der Teil des Sees ist durch die Syburger Ruhrbrücke vom Rest abgetrennt und bietet nicht nur ruhiges Wasser, viel Platz zum Üben, sondern auch einen schönen Blick auf die Ruhrsteilhänge der Hohensyburg.

Wer sein Paddel ins glitzernde Wasser taucht, gleitet auf dem Brett mit eigener Kraft über den grünblauen Stausee. Stand Up Paddling (SUP) verbindet Naturerlebnis mit Fitness. Angeboten werden SUP-Kurse für Anfänger, Fortgeschrittene und Kinder sowie Yoga auf dem SUP Board.

SUP-Touren für Gruppen

Außerdem wird jeden Monat eine SUP Tour organisiert und es gibt auch individuelle Touren für Gruppen. Das Bootshaus ist heute , 29. Juli, und morgen von 14 bis 20 Uhr geöffnet, Freitag, 31. Juli, von 12 bis 20 Uhr und Samstag, 1. August, ab 10 Uhr an der Dortmunder Straße 98 in Hagen. Näheres unter Kayabamba.