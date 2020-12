Im Eissportzentrum Westfalen an der Strobelallee am Samstag, 19. Dezember, ab 11.40 Uhr der zweite Wettkampftag der Deutschen Meisterschaften im Eiskunstlaufen. Dortmund sprang für Hamburg als Gastgeber ein. Die Deutsche Eislauf-Union als Veranstalter wird bei der Durchführung tatkräftig unterstützt durch viele Mitglieder der lokalen Vereine ERC Westfalen Kunstlauf und TSC Eintracht Dortmund.



Auf dem Eis ist der ERC Westfalen vor allem beim Eistanz vertreten: Die amtierenden Deutschen Meister Katharina Müller und Tim Dieck wollen ihren Titel verteidigen. Bei den Junioren hoffen Viktorija Lopusova und Asaf Kazimov auf eine gute Platzierung.

Vom TSC Eintracht kommen die beiden Sportler, die im Wettbewerb der Herren den letztjährigen Deutschen Meister Paul Fentz aus Berlin herausfordern wollen: Denis Gurdzhi und Louis Weissert liefen bisher beide eine sehr starke Saison und holten zuletzt vor drei Wochen bei der NRW Trophy an gleicher Stelle einen Dortmunder Doppelsieg.

Livestream ermöglicht das Zuschauen



Aus den bekannten Gründen sind bei diesen Deutschen Meisterschaften keine Zuschauer in der Halle erlaubt. Alle Freunde des Eissports können die Veranstaltung im Internet verfolgen.

Der Link zum Live Stream:

https://sportdeutschland.tv/eiskunstlauf/deutsche-meisterschaft-2021-tag-2