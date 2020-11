Die Bauarbeiten zur Erneuerung des Hoeschparks sind gestartet. Ziel der Modernisierungen ist, die bisherige Sport- und Erholungsfunktion des Parks weiterzuentwickeln.

Am Dienstag (10.11.) erfolgte zu den Bauarbeiten der offizielle Spatenstich. Stadtrat Ludger Wilde, Susanne Linnebach, Leiterin des für die Projektkoordination zuständigen Amtes für Stadterneuerung, und Bernd Kruse, Geschäftsführer der städtischen Sport- und Freizeitbetriebe, die Eigentümer des Hoeschparks sind, gaben gemeinsam der Startschuss.

Sport- und Tennisheim werden umgebaut



Bei den Arbeiten werden einerseits die Gebäude von Sport- und Tennisheim umgebaut. Hierdurch haben die ansässigen Vereine mehr Platz und gleichzeitig stehen Teile der Räumlichkeiten auch anderen Bewohnern des Quartieres offen, um Ausstellungen, Kultur- oder sonstige Veranstaltungen durchzuführen. Andererseits werden Teile der Freiflächen des Parks neu gestaltet und die Beleuchtung der Wege teilweise erneuert.

Mehr Sportmöglichkeiten



„Die Weiterentwicklung des Hoeschparks ist neben dem Umbau der Speicherstraße und dem Vorhaben „Heimathafen“ eines der größten und zentralen aktuellen Stadterneuerungsprojekte. Wir freuen uns, dass wir den Hoeschpark aufwerten können, denn der Park hat eine enorm wichtige Bedeutung für die Menschen in der Nordstadt“, so Ludger Wilde. Und Bernd Kruse ergänzt: „Der Park hat schon jetzt für Sporttreibende eine überregionale Strahlkraft durch die vorhandenen Anlagen für Baseball, Football, Fußball, Leichtathletik und Tennis. Neben der Ertüchtigung des Sport- und des Tennisheims werden Outdoor-Sportmöglichkeiten, wie der Trimm-Dich-Pfad „Loop“, eine Kletterwand, der Sporthain mit einem Fitnesscenter für Draußen und ein multifunktionaler Basketball- und Tennisplatz entstehen. Damit machen wir den Park noch attraktiver für die Gäste.“

Attraktivität für Gäste soll steigen



Susanne Linnebach ergänzt: „Der Park ist „Erholungsstätte für Alle“ und kann durch unsere Maßnahme gestärkt werden. Dadurch bleibt er ein Ort der Erholung, der Freizeit und des Sportes für die Menschen in der Nachbarschaft und hält für auch für Gäste aus dem gesamten Stadtgebiet und über die Stadtgrenzen hinaus besondere attraktive Aktions- und Verweilangebote vor.“

Enger Zeitplan wegen Fördermitteln



Für die Entwicklung des Hoeschparks stehen Projektmittel in Höhe von fast 5 Millionen Euro zur Verfügung, die zu 90 Prozent gefördert werden. Die Fördermittel kommen dabei aus dem Stadterneuerungsprogramm „Soziale Stadt - Dortmund Nordstadt“, das von der EU, vom Bund und vom Land NRW getragen wird. Den Rest der Kosten übernimmt die Stadt Dortmund. Durch die EU-Förderung unterliegt die Umsetzung der Baumaßnahmen einem strengen Zeitplan: „Die Bauarbeiten müssen bis zum Ende des Jahres 2021 umgesetzt sein, so dass die Umbauten der Gebäude und der Freianlagen gleichzeitig starten“, so Linnebach.



Der Hoeschpark

Der zwischen Borsigplatz und ehemaliger Westfalenhütte gelegene Hoeschpark hat seit jeher eine bedeutende Rolle als Entspannungsort und sportliche Wirkungsstätte für Anwohner. Er ist öffentlich zugänglich und bietet eine Vielzahl von Freizeitangeboten sowie Wald- und Wiesenflächen. Er beheimatet heute neben vier Fußballvereinen und einem Tennisclub auch einen Baseball- sowie American Footballverein. Östlich angrenzend liegt das Freibad Stockheide. Die Verträge für einen vier Jahre lang betriebenen Klub (Do-Bo-Villa) wurde zugunsten des Umbaus der Gebäude in neue Umkleidemöglichkeiten nicht über November 2019 hinaus verlängert.