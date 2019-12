Zum 110. Geburtstag von Borussia Dortmund feierte die schwarzgelbe Fangemeinde in der Dreifaltigkeitskirche am Borsigplatz einen ökumenischen Gottesdienst. Über 250 Fans besuchten den Geburtstagsgottesdienst in die Kirche der BVB-Gründer.

18 Männer der katholischen Jünglingssodalität gründeten am 19. Dezember 1909 den Ballspielverein Borussia. Daran wurde in dem Gottesdienst erinnert. Die Jubiläumspredigt hielt Fred Ape, der an die Mitmenschlichkeit und Solidarität aller Menschen appellierte und den Einsatz für die Schöpfung forderte.

Auch die BVB-Familie nahm er angesichts der Ereignisse rund um das Spiel am 26. Januar gegen Hannover 96 in die Pflicht, als sogenannte „Fans“ angesichts des Gedenkens zur Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz vor 75 Jahren einen ohrenbetäubenden Lärm veranstalteten und das Gedenken an die Toten damit verunglimpften.

"Haltung zeigen und Gesicht"

Fred Ape: „Seien wir achtsam, lasst uns Haltung zeigen und Gesicht. Mischen wir uns ein, denken wir nach und hören auf zu schreien. Außer nach einem Tor von uns!“

Musikalisch gestaltet wurde der Gottesdienst von den Phoenix Harmonists mit gefühlvollen und mitreißenden Liedern.Das Erzbistum Paderborn fördert die Fanpastoral am Standort der Dreifaltigkeitskirche in Dortmund.