"#BorussiaVerbindet", unter diesem Motto startet Borussia Dortmund mit dem digitalen Spieltag eine Unterstützungsaktion für Dortmunder Kneipen, Restaurants und Buden. Denn die Stadt ohne den BVB ist genauso unvorstellbar wie der BVB ohne seine Heimatstadt. Wenn in Dortmund der BVB spielt, ist die Stadt schwarzgelb. Egal, ob beim Bäcker, beim Friseur, im Restaurant, in der Kneipe oder an der Bude.

„Die Qualität eines Fußballvereins zeigt sich darin, wie er seinen sozialen Aufgaben gerecht wird", sagte einst Franz Jacobi, der Gründungsvater des BVB.

Jetzt hat die Borussia auf der Seite Borussia verbindet mit der Crowdfunding-Plattform GoFundMe eine Initiative ins Leben gerufen, um diejenigen zu unterstützen, die die Dortmunde Spieltage so richtig abrunden: Kneipen, Restaurants und Buden. Ihnen allen fehlen in der Corona-Krise wichtige Einnahmen. Für die einzelnen Betriebe mit allen ihren Mitarbeitern stellt die aktuelle Situation eine große Herausforderung dar.

Lieblingsorte besuchen

Borussia Dortmund ruft mit seinem ersten digitalen Spieltag alle Fans dazu auf, heute digital ihre Lieblingsorte in der Stadt zu besuchen und mit einer Spende zu unterstützen. "Stellt euch einfach vor, es wäre Spieltag und ihr besucht mit eurem Freundeskreis oder eurem Fanclub euer Stammlokal oder schnappt euch noch ein Wegbier. Lasst ein paar Euros da und genießt im Anschluss ein bisschen Abendprogramm mit dem BVB. Wir haben uns was ausgedacht, mit 18 jungen Männern...", heißt es in der Aufforderung des Vereins.