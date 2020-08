Der Rückkehr der Fußballfans in die Stadien erteilten die Gesundheitsminister der Länder eine Absage. Bis November werden Fans den BVB nicht im Signal Iduna Park anfeuern können.

Zum Thema Bundesligaspiele sagt Oberbürgermeister Ullrich Sierau: "Bislang gab es sehr verantwortungsbewusste Gespräche mit dem BVB. Vereinsseitig wurde alles dran gesetzt, um einen Ausbruch zu verhindern. Und es gab keine Infektion in der Mannschaft oder im Umfeld." Grundsätzlich wolle die Stadt ihr Konzept mit Blick auf die Diskussion um große Veranstaltungen noch einmal weiter entwickeln. Veranstaltungen wie etwa RuhrHOCHdeutsch auf Phoenix-West liefen gut. Die Stadt werde mit dem Blick auf den Infektionsschutz sehen, wie sie mit Veranstaltungen umgehe. Es werde eine sehr differenzierte Betrachtung geben, was möglich sei und was nicht. Und Sierau fügt hinzu: "Wenn wir Veranstaltungen nicht durchführen, werden wir das den Veranstaltern begründen."