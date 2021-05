Sportliche Großveranstaltungen sind Publikumsmagnete, die aufgrund ihrer gesellschaftlichen Bedeutung auch in den Fokus der Bundesregierung gelangt sind. So hebt die Bundesregierung in ihrer „Nationale Strategie Sportgroßveranstaltungen“ die hohe gesellschaftspolitische Bedeutung von Sportgroßveranstaltungen hervor und definiert für die 2020er Jahre ein umfangreiches Strategiepapier.



„Teamsport Deutschland“, die Initiative deutscher Mannschaftssportverbände, unterstützt diese nationale Strategie. So hat sich der Deutsche Handballverband bereits erfolgreich um die Männerhandball Weltmeisterschaft in 2027 beworben und, gemeinsam mit den Niederlanden, für die Frauen Weltmeisterschaft im Jahr 2025. In vielen Verbänden werden ähnliche Ziele verfolgt, die sich zum Teil bereits in Bewerbungen manifestiert haben.

Bauliche Herausforderungen



Die Westfalenhalle als national und international bekannte Arena - und damit Dortmund und die Region - kann von dieser Entwicklung profitieren. Dies ist aktuell aber aufgrund des Status Quo der Westfalenhalle in vielen Bereichen nicht möglich, so dass Bewerbungen als Austragungsort in der Vergangenheit scheiterten. Auch für die Zukunft gibt es hier aufgrund der baulichen Rahmenbedingungen große Einschränkungen und Herausforderungen. Beispielsweise wurde einen Bewerbung um die Austragung der Handball Europameisterschaft der Herren 2019 nach einem Besichtigungstermin abgelehnt.

Umfassende Modernisierung



Damit die Westfalenhallen Unternehmensgruppe GmbH zukünftig bei Bewerbungen erfolgreich auftreten und attraktive sportliche Großveranstaltungen in die Westfalenhalle nach Dortmund holen kann, ist eine umfassende Herrichtung der Westfalenhalle notwendig. Die Westfalenhallen Unternehmensgruppe GmbH benötigt für das Wirtschaftsjahr 2021 zusätzliche Mittel i.H.v. 3,5 Millionen Euro von der Stadt Dortmund zur Umsetzung dieser Baumaßnahmen.

Die Mittel sollen u.a. verwendet werden für die Gestaltung des Haupteingangs, die technische Ausstattung (Beleuchtung, Ton-Videotechnik) des Innenraums, die Gestaltung der Ladenstraße sowie zur Überarbeitung des Backstage-Bereichs.