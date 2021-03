Aus der Not eine Tugend machte die Perpetuo GmbH, als einer der Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet wurde und für kurze Zeit die Betriebsabläufe eingeschränkt wurden: Innerhalb weniger Tage wurde das Start-up coronaeigentest.de gegründet, um Corona Schnelltests und weitere medizinische Produkte an Unternehmen, die keine Home-Office anbieten können, zu verkaufen, um so den Betrieb sicherzustellen und Beschäftigte zu schützen.



Das Start-up weist darauf hin, dass ein Schnelltest kein Freifahrtschein ist, sondern nur als kurzfristige Sicherheit und Ergänzung zum PCR Test dient. Außerdem will es neben Unternehmen auch Menschen unterstützen, die bereits vor der Pandemie auf die Hilfe anderer angewiesen waren und aktuell nicht um Ihre Existenz, sondern um Ihr Überleben kämpfen. Um die Versorgungskette der Bedürftigen bei der Dortmunder Tafel sicherzustellen und einen (wiederholten) Ausfall der Betriebsabläufe zu verhindern, spendet das Start-up coronaeigentest.de Schnelltests an Helfer und Unterstützer der Tafel Dortmund.