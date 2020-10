Der gemeinnützige Verein Seniorenglück e. V. hat es sich zur Aufgabe gemacht, Bedürftigen und hier ganz besonders Älteren, welche auf Hilfe angewiesen sind, zu helfen.

Hilfe kann als finanzielle Hilfe in Notsituationen geleistet werden, aber auch als gespendete Zeit, um die Einsamkeit im Alter zu lindern. Besonderen Wert legt der Verein, in dem alle ehrenamtlich mitarbeiten, auf die direkte Hilfe von Mensch zu Mensch; z.B. mit Patenschaften für bedürftige Rentner.. Diese kann in sozialen Kontakten, Hilfe beim Einkaufen oder auch als direkte geldliche Zuwendung geschehen.

Arm = einsam

Arm sein bedeutet oft auch einsam sein. In dieser Woche wurden an die Bedürftigen 1000 Hygieneartikel überreicht. Je ca. 500 Stück an das Hygienezentrum des Gasthauses und an die Tafel Dortmund. Der Verein finanziert sich ausschließlich über Spenden und freut sich über Spenden jeglicher Art sowie über ehrenamtliche Helfer.

Näheres zum Verein:

seniorenglueck-lebenshilfe.de