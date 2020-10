"99 Alltagshelferinnen für Fabido-Kitas zur Unterstützung, das sind Eltern, die Material beschaffen und bei Ausflügen begleiten, da das Personal ja nicht 100 Prozent beträgt im Moment", erklärt Dezernentin Daniela Schneckenburger zum Hilfsprogramm. Fabido erhält vom Land pro Einrichtung einen Zuschuss von bis zu 10.500 Euro. Vor allem Eltern sollen als Helfer für 20 Wochenstunden in den Kitas eingesetzt werden – allerdings nicht in der ihres eigenen Kindes. Die Corona-Pandemie sorgt in den Kitas für zusätzliche Belastungen, u.a. durch die verstärkten Hygieneauflagen. Um diese aufzufangen, hat der Verwaltungsvorstand der Stadt Dortmund beschlossen, dass Fabido bis Jahresende bis zu 99 Alltagshelfer*innen für Arbeitsschutz und Hygiene einstellen kann. Die Mittel dafür stellt die Landesregierung kurzfristig und befristet aus dem NRW-Rettungsschirm zur Abfederung der Corona-Krise zur Verfügung.