Auch in diesem Jahr nehmen wir, die Jugend des Alpenverein Dortmund, wieder an der „Leuchtfeuer“-Aktion der Sparda-Bank teil. Die Aktion unterstützt Vereine aus der Region bei der Erreichung eines gesetzten Zieles. Gerade für die Reaktionen auf die aktuelle Corona-Pandemie könnte uns diese Finanzspritze sehr zugute kommen.

hochgeladen von JDAV Dortmund

Wir wollen das Geld für alle unsere Jugendgruppen verwendet. So möchten wir Wochenend- und Tagestouren unterstützen, sowie neue Ausrüstung für den Berg- und Wandersport beschaffen. Zudem möchten wir die Fördergelder für die gezielte Förderung unserer Sportler*innen einsetzen, unsere Leistungsgruppe stärken und so den jungen Wettkampfklettersport in Dortmund tatkräftig unterstützen und weiter aufbauen.

Hierfür benötigen wir eure Hilfe:

Ab dem 15. September 2020 könnt ihr auf der Seite des Wettbewerbes

(https://www.spardaleuchtfeuer.de/profile/deutscher-alpenverein-sektion-dortmund-jdav/)

für uns abstimmen.

Dafür müsst ihr einfach eure Handynummer eingeben und den Code den Ihr als SMS erhaltet auf der Seite eintragen. Die Codes sind für 48 Stunden gültig, also könnt ihr auch mehrmals für uns stimmen.

Wenn Ihr Unterstützung benötigt, meldet Euch bei uns. Wir helfen Euch gerne.

Die Aktion endet am 8. Oktober 2020 um 16 Uhr.



Im letzten Jahr war es uns möglich 1.000€ über diese Aktion zu gewinnen. In diesem Jahr könnte es durch eure Hilfe noch mehr werden.

Reicht den Link für die Abstimmung schnell weiter an Eure Familie, Freunde, Schulkollegen usw. weiter. Je mehr Leute für uns stimmen, umso besser für den JDAV.

hochgeladen von JDAV Dortmund

Die Jugend ist unsere Zukunft!



Wir bedanken uns für eure Hilfe und bleibt gesund!